Naxalite Surrender: नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, 21 लाख के इनामी नक्सली सुखराम ने किया सरेंडर

सरेंडर के दौरान उसके पास से एक SLR राइफल और विस्फोटक बरामद किए गए। सुखराम मरकाम माओवादी संगठन का एक एक्टिव कैडर बताया जाता है, जिसका रैंक ACM है। वह 2010 से संगठन से जुड़ा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, सुखराम कई नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला सुखराम मरकाम पर कई राज्यों में गंभीर नक्सल मामले दर्ज थे।