CG Naxal News: अबूझमाड़ में नक्सल प्रतीकों पर बड़ा प्रहार, विशालकाय नक्सल स्मारक ध्वस्त

इस कार्रवाई को क्षेत्र में नक्सल प्रभाव कमजोर करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। पुलिस द्वारा अबूझमाड़ क्षेत्र में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना, सडक़, पुल-पुलिया निर्माण और जनकल्याणकारी योजनाओं को अंदरूनी गांवों तक पहुंचाने में सहयोग दिया जा रहा है।