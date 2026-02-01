CG News: डीआरजी-आईटीबीपी का जवाइंट ऑपरेशन,अबूझमाड़ में नक्सलियों का डंप और प्रेशरकुकर आईईडी बरामद

सुरक्षाबलों की घेराबंदी एवं गहन तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री और एक प्रेशर कुकर आईईडी भी मिली, जिसे आईटीबीपी की बीडीएस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया।