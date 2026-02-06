CG News: प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, दस्तावेज सत्यापन आज

CG News: उच्च शिक्षा विभाग ने प्रयोगशाला परिचारक भर्ती-2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण के बाद तृतीय एवं अंतिम अवसर के रूप में 254 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का मौका दिया है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अंतिम सूचना जारी की गई है।