CG Fraud: सस्ते में कैमरा बेचने का झांझा, युवती से 2 लाख की ऑनलाइन ठगी

CG Fraud: ओएलएक्स में सस्ते में कैमरा बेचने का झांसा देकर एक युवती से 2 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक पुरानी बस्ती की निवासी भव्या देवांगन ने सोमवार शाम ओएलएक्स वेबसाइट पर एक कैमरा बेचने का विज्ञापन देखा।