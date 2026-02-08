8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

राष्ट्रपति ने बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय आयोजन का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ मेरे लिए घर जैसा

जगदलपुर। आदिवासियों की गौरवशाली संस्कृति दिखाई देती है। उक्त बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को लालबाग मैदान में संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम-2026 के उद्घाटन अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Love Sonkar

Feb 08, 2026

राष्ट्रपति ने बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय आयोजन का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ मेरे लिए घर जैसा

जगदलपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बस्तर की सुंदरता एवं संस्कृति हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है। आदिवासियों की संस्कृति में छत्तीसगढ़ की आत्मा बसती है। छत्तीसगढ़ मेरे लिए घर जैसा है। जहां सरकार आदिवासियों की संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और प्राचीन विरासतों को संरक्षित करने के लिए बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर रही है, इसमें आदिवासियों की गौरवशाली संस्कृति दिखाई देती है। उक्त बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को लालबाग मैदान में संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम-2026 के उद्घाटन अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के उत्थान के लिए समर्पित है। बस्तर क्षेत्र में बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा से जोड़ने के लिए शासन के संग समाज और माता-पिता को भी आगे आना चाहिए। चार दशकों से यह इलाका माओवादी हिंसा ग्रस्त रहा हैं लेकिन भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई के परिणामस्वरूप वर्षों से व्याप्त भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। बस्तर पंडुम में 54 हजार से अधिक आदिवासी कलाकारों ने पंजीयन कराया।
बाक्स
पंडुम मेला नहीं, लोक संस्कृति का उत्सव हैं : राज्यपाल

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि बस्तर पंडुम कोई साधारण मेला नहीं है, यह हमारी लोक संस्कृति का उत्सव है। यहां के लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक पहनावा, आभूषण, ढोल-नगाड़े और हमारे पारंपरिक व्यंजन सब मिलकर बस्तर की सुंदर तस्वीर दुनिया को दिखाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह का महोत्सव हमारी आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनता है।
बस्तर में अब डर का स्थान भरोसे ने लिया ; सीएम

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कहा कि बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि यहां के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली-भाषा, नृत्य-गीत, वेशभूषा, खान-पान और उनके जीवन-दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। सीएम ने कहा कि एक समय था जब बस्तर को नक्सलवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था, विकास यहां तक पहुंच नहीं पाता था। लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी लेकिन आज डर की जगह भरोसे ने और हिंसा की जगह विकास ने ले ली है।

पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के दृढ़ संकल्प से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। आज बस्तर में बदलाव साफ दिखाई देता है। जहां कभी गोलियों की भयावह आवाज़ गूंजती थी, आज वहां स्कूलों की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, गृहमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 12:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / राष्ट्रपति ने बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय आयोजन का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ मेरे लिए घर जैसा

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bastar Pandum: बस्तर की माटी की खुशबू से रूबरू हुईं राष्ट्रपति मुर्मु, आदिवासी परंपराओं की देखी प्रदर्शनी

खुशबू से रूबरू हुईं राष्ट्रपति मुर्मु (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar Padum: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं- छत्तीसगढ़ मुझे घर जैसा लगता है, अब बस्तर हो रहा नक्सल मुक्त

Bastar Pandum
जगदलपुर

बस्तरवासियों को मिली जनजातीय गौरव वाटिका की सौगात, डिप्टी CM ने कुम्हड़ाकोट में किया भव्य लोकार्पण

जनजातीय गौरव वाटिका की अनमोल सौगात (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Teachers Promotion: बड़ी खुशखबरी… 1595 शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी, 6 मार्च से नई जिम्मेदारी की शुरुआत!

शिक्षकों की पदोन्नति हेतु पात्रता सूची जारी | Image Source - Patrika
जगदलपुर

CG Tourism: पर्यटन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मेंद्री घूमर जलप्रपात के समीप बनेगा भव्य रिसॉर्ट

मेंद्री घूमर जलप्रपात के समीप सजेगा भव्य रिसोर्ट (फोटो सोर्स- DPR)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.