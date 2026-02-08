राष्ट्रपति ने बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय आयोजन का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ मेरे लिए घर जैसा

उन्होंने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के उत्थान के लिए समर्पित है। बस्तर क्षेत्र में बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा से जोड़ने के लिए शासन के संग समाज और माता-पिता को भी आगे आना चाहिए। चार दशकों से यह इलाका माओवादी हिंसा ग्रस्त रहा हैं लेकिन भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई के परिणामस्वरूप वर्षों से व्याप्त भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। बस्तर पंडुम में 54 हजार से अधिक आदिवासी कलाकारों ने पंजीयन कराया।

पंडुम मेला नहीं, लोक संस्कृति का उत्सव हैं : राज्यपाल