5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG Tourism: पर्यटन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मेंद्री घूमर जलप्रपात के समीप बनेगा भव्य रिसॉर्ट

Tourism News: बस्तर की नैसर्गिक सुंदरता और जलप्रपातों को निहारने आने वाले पर्यटकों के लिए सुखद खबर है। चित्रकोट के सामानांतर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मेंद्री घूमर जलप्रपात के समीप जल्द ही एक भव्य रिसॉर्ट आकार लेने वाला है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Feb 05, 2026

मेंद्री घूमर जलप्रपात के समीप सजेगा भव्य रिसोर्ट (फोटो सोर्स- DPR)

मेंद्री घूमर जलप्रपात के समीप सजेगा भव्य रिसोर्ट (फोटो सोर्स- DPR)

CG Tourism: बस्तर की नैसर्गिक सुंदरता और जलप्रपातों को निहारने आने वाले पर्यटकों के लिए सुखद खबर है। चित्रकोट के सामानांतर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मेंद्री घूमर जलप्रपात के समीप जल्द ही एक भव्य रिसॉर्ट आकार लेने वाला है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की पहल पर लोहंडीगुड़ा प्रशासन ने इसकी कवायद तेज कर दी है। इस परियोजना के लिए ग्राम मेंद्री में स्थित जेल विभाग की भूमि को अब पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

तहसीलदार न्यायालय लोहंडीगुड़ा द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने मेंद्री घूमर जलप्रपात के पास पर्यटकों (CG Tourism) की सुविधा और रिसॉर्ट निर्माण के लिए भूमि आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए वर्तमान में शासकीय भूमि को पर्यटन विभाग को सौंपने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रशासन ने रिसॉर्ट निर्माण के लिए ग्राम मेंद्री में खसरा नंबर 50, 77, 179 और 184 के तहत कुल 20.28 हेक्टेयर के भू-भाग को चिन्हित किया है, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का व्यापक विस्तार संभव हो सकेगा।

मामले की सुनवाई आगामी 7 फरवरी तक

भूमि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए प्रशासन ने आम जनता के लिए इश्तहार जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था या विभाग को इस भूमि के पर्यटन विभाग को सौंपे जाने पर कोई आपत्ति या दावा है, तो वे सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर तहसीलदार न्यायालय, लोहंडीगुड़ा में स्वयं या अपने वकील के माध्यम से लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मामले की सुनवाई के लिए आगामी 07 फरवरी 2026 की तारीख मुकर्रर की गई है।

प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि नियत समयावधि के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि उक्त भूमि हस्तांतरण में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 12:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Tourism: पर्यटन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मेंद्री घूमर जलप्रपात के समीप बनेगा भव्य रिसॉर्ट

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Exam News: 5वीं-8वीं की परीक्षाओं पर आया बड़ा अपडेट, अब बोर्ड पैटर्न पर होगा एग्जाम, निजी स्कूल भी शामिल

एग्जाम (फोटो सोर्स-AI)
जगदलपुर

Job Fair 2026: 15-16 फरवरी को लगेगा बड़ा जॉब फेयर, सैकड़ों युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, जानें डिटेल…

15-16 फरवरी को लगेगा विशाल रोजगार मेला (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Ganja smuggler: नशे का भंडाफोड़, पान मसाला की आड़ में बिक रहा था गांजा, महिला तस्कर गिरफ्तार

महिला कर रही थी गांजे का कारोबार (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Naxalite Surrender: नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, 21 लाख के इनामी नक्सली सुखराम ने किया सरेंडर

इनामी माओवादी ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

एक साथ 3 लोगों की मौत… तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार, 6 गंभीर घायल

Demo pic (Photo- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.