Exam News: 5वीं-8वीं की परीक्षाओं पर आया बड़ा अपडेट, अब बोर्ड पैटर्न पर होगा एग्जाम, निजी स्कूल भी शामिल

परीक्षा पद्धति में बदलाव करते हुए अंकों का विभाजन भी तय कर दिया गया है। कक्षा 5वीं की परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी, जिसमें 40 अंक लिखित परीक्षा के और 10 अंक प्रोजेक्ट कार्य के होंगे। वहीं, कक्षा 8वीं के लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं, जिनमें 80 अंक लिखित और 20 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए रखे गए हैं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 25 फरवरी तक प्रोजेक्ट कार्य पूरा करवा लें और इसके अंक 27 फरवरी तक सीलबंद लिफाफे में बीईओ कार्यालय जमा करें। परीक्षा संचालन हेतु कक्षा 5वीं के लिए 55 रुपये और कक्षा 8वीं के लिए 60 रुपये प्रति छात्र का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे 5 फरवरी तक जमा करना होगा।