Job Fair 2026: 15-16 फरवरी को लगेगा बड़ा जॉब फेयर, सैकड़ों युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, जानें डिटेल…

15-16 फरवरी को लगेगा विशाल रोजगार मेला
Job Fair 2026: बस्तर डिवीज़न के हेडक्वार्टर जगदलपुर में युवाओं के लिए रोज़गार के नए मौके खुल रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के निर्देशों के बाद, 15 और 16 फरवरी को पूरे डिवीज़न में एक बड़ा जॉब फेयर होने वाला है। इस ज़रूरी इवेंट का मकसद प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और रोज़गार ढूंढ रहे युवाओं को एक साथ लाना है।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, जगदलपुर ने सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और एम्प्लॉयर्स को, जो अपनी कंपनियों में खाली पोस्ट भरना चाहते हैं, इस मेले में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह मेला एम्प्लॉयर्स के लिए पूरी तरह से फ्री होगा। जो एम्प्लॉयर्स इस मेले में हिस्सा लेना चाहते हैं और खाली पोस्ट भरना चाहते हैं, उन्हें 8 फरवरी तक तय फॉर्म में अपनी जानकारी जमा करनी होगी।
आसानी के लिए, डिपार्टमेंट ने कई एप्लीकेशन ऑप्शन दिए हैं। एम्प्लॉयर्स अपनी जानकारी खुद जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, जगदलपुर में जाकर या पोस्ट से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, एप्लीकेशन डिजिटल तरीके से ईमेल ID ddirempl@gmail.com या डिपार्टमेंट के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in/ पर भी जमा किए जा सकते हैं।
एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जय प्रकाश कौशिक ने बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर इस जॉब फेयर में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें रजिस्टर करना होगा। इस प्रोसेस के लिए, ऑर्गनाइज़ेशन को कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करनी होगी, जिसमें ऑर्गनाइज़ेशन हेड का नाम, GST नंबर या फर्म रजिस्ट्रेशन, PAN नंबर या TAN नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID शामिल हैं। सभी एम्प्लॉयर्स से कहा गया है कि वे इवेंट को सफल बनाने के लिए डेडलाइन तक अपनी जानकारी जमा कर दें।
