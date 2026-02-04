4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

जगदलपुर

Job Fair 2026: 15-16 फरवरी को लगेगा बड़ा जॉब फेयर, सैकड़ों युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, जानें डिटेल…

Job Fair 2026: डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के निर्देश पर आयोजित इस जॉब फेयर में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और रोजगार की तलाश कर रहे युवा आमने-सामने होंगे।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 04, 2026

15-16 फरवरी को लगेगा विशाल रोजगार मेला (photo source- Patrika)

15-16 फरवरी को लगेगा विशाल रोजगार मेला (photo source- Patrika)

Job Fair 2026: बस्तर डिवीज़न के हेडक्वार्टर जगदलपुर में युवाओं के लिए रोज़गार के नए मौके खुल रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के निर्देशों के बाद, 15 और 16 फरवरी को पूरे डिवीज़न में एक बड़ा जॉब फेयर होने वाला है। इस ज़रूरी इवेंट का मकसद प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और रोज़गार ढूंढ रहे युवाओं को एक साथ लाना है।

Job Fair 2026: विभाग ने कई एप्लीकेशन ऑप्शन दिए

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, जगदलपुर ने सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और एम्प्लॉयर्स को, जो अपनी कंपनियों में खाली पोस्ट भरना चाहते हैं, इस मेले में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह मेला एम्प्लॉयर्स के लिए पूरी तरह से फ्री होगा। जो एम्प्लॉयर्स इस मेले में हिस्सा लेना चाहते हैं और खाली पोस्ट भरना चाहते हैं, उन्हें 8 फरवरी तक तय फॉर्म में अपनी जानकारी जमा करनी होगी।

आसानी के लिए, डिपार्टमेंट ने कई एप्लीकेशन ऑप्शन दिए हैं। एम्प्लॉयर्स अपनी जानकारी खुद जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, जगदलपुर में जाकर या पोस्ट से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, एप्लीकेशन डिजिटल तरीके से ईमेल ID ddirempl@gmail.com या डिपार्टमेंट के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in/ पर भी जमा किए जा सकते हैं।

Job Fair 2026: प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी

एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जय प्रकाश कौशिक ने बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर इस जॉब फेयर में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें रजिस्टर करना होगा। इस प्रोसेस के लिए, ऑर्गनाइज़ेशन को कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करनी होगी, जिसमें ऑर्गनाइज़ेशन हेड का नाम, GST नंबर या फर्म रजिस्ट्रेशन, PAN नंबर या TAN नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID शामिल हैं। सभी एम्प्लॉयर्स से कहा गया है कि वे इवेंट को सफल बनाने के लिए डेडलाइन तक अपनी जानकारी जमा कर दें।

Updated on:

04 Feb 2026 04:33 pm

Published on:

04 Feb 2026 04:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Job Fair 2026: 15-16 फरवरी को लगेगा बड़ा जॉब फेयर, सैकड़ों युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, जानें डिटेल…

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

