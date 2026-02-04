Job Fair 2026: 15-16 फरवरी को लगेगा बड़ा जॉब फेयर, सैकड़ों युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, जानें डिटेल…

एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जय प्रकाश कौशिक ने बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर इस जॉब फेयर में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें रजिस्टर करना होगा। इस प्रोसेस के लिए, ऑर्गनाइज़ेशन को कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करनी होगी, जिसमें ऑर्गनाइज़ेशन हेड का नाम, GST नंबर या फर्म रजिस्ट्रेशन, PAN नंबर या TAN नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID शामिल हैं। सभी एम्प्लॉयर्स से कहा गया है कि वे इवेंट को सफल बनाने के लिए डेडलाइन तक अपनी जानकारी जमा कर दें।