एक साथ 3 लोगों की मौत… तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार, 6 गंभीर घायल

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान राम रतन ठाकुर (20 वर्ष), रूपेंद्र नेताम (25 वर्ष) और खिलेश्वर नेताम (18 वर्ष) के रूप में हुई है। तीनों मृतक गरियाबंद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।