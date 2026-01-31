31 जनवरी 2026,

शनिवार

जगदलपुर

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का पांचवां दौरा! 7 फरवरी को बस्तर पंडुम का करेंगी उद्घाटन, प्रशासन और पुलिस अलर्ट

President visit CG: जगदलपुर जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर दौरे पर आएंगी। वे जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी।

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 31, 2026

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का पांचवां दौरा! 7 फरवरी को बस्तर पंडुम का करेंगी उद्घाटन, प्रशासन और पुलिस अलर्ट(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का पांचवां दौरा! 7 फरवरी को बस्तर पंडुम का करेंगी उद्घाटन, प्रशासन और पुलिस अलर्ट(photo-patrika)

President visit Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर दौरे पर आएंगी। वे जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। यह राष्ट्रपति का बस्तर आने का पाँचवां दौरा होगा। इससे पहले आठ साल पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 8 फरवरी, 2018 को दंतेवाड़ा पहुंचे थे।

President visit Chhattisgarh: तैयारियों का जायजा

जगदलपुर के लालबाग मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा, यातायात, बैठक व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के मामलों की जिला प्रशासन द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बस्तर संभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात हैं।

VVIP मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था

कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैरिकेडिंग, मीडिया गैलरी, पार्किंग और VVIP मूवमेंट के लिए अलग-अलग टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और कार्यक्रम स्थल के आसपास सघन निगरानी रखी गई है।

बस्तर के लिए महत्व

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बस्तर में इससे पहले भी कई राष्ट्रपतियों का आगमन हो चुका है, और हर दौरे ने बस्तर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 10:39 am

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

