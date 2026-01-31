छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का पांचवां दौरा! 7 फरवरी को बस्तर पंडुम का करेंगी उद्घाटन, प्रशासन और पुलिस अलर्ट

President visit Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर दौरे पर आएंगी। वे जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। यह राष्ट्रपति का बस्तर आने का पाँचवां दौरा होगा। इससे पहले आठ साल पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 8 फरवरी, 2018 को दंतेवाड़ा पहुंचे थे।