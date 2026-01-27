CG Train Accident: किरंदुल–कोट्टावालसा रेलमार्ग पर बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी, कारणों की जांच जारी…

CG Train Accident: छत्तीसगढ़–ओडिशा रेल कॉरिडोर पर एक बार फिर बड़ा रेल हादसा सामने आया है। किरंदुल–कोट्टावालसा रेललाइन पर ओडिशा के कोरापुट जंक्शन आउटर क्षेत्र में लौह अयस्क से लदी एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना बुधवार रात करीब 9 बजे हुई, जिससे इस महत्वपूर्ण खनिज परिवहन मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया।