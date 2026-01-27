CG Train Accident: किरंदुल–कोट्टावालसा रेलमार्ग पर बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी, कारणों की जांच जारी…

रेलमार्ग पर बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी(photo-AI)
CG Train Accident: छत्तीसगढ़–ओडिशा रेल कॉरिडोर पर एक बार फिर बड़ा रेल हादसा सामने आया है। किरंदुल–कोट्टावालसा रेललाइन पर ओडिशा के कोरापुट जंक्शन आउटर क्षेत्र में लौह अयस्क से लदी एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना बुधवार रात करीब 9 बजे हुई, जिससे इस महत्वपूर्ण खनिज परिवहन मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया।
जानकारी के अनुसार मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के किरंदुल से लौह अयस्क लेकर विशाखापत्तनम की ओर रवाना हुई थी। जैसे ही ट्रेन कोरापुट जंक्शन आउटर के पास पहुंची, तभी अचानक दो डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
दुर्घटना डाउन लाइन पर होने के कारण इस मार्ग पर रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया है। हादसे के बाद किरंदुल–विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस को जड़ती स्टेशन में रोक दिया गया। यात्रियों को स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ा, जिससे असुविधा बढ़ गई।
रेलवे सूत्रों के अनुसार, यदि डाउन लाइन को जल्द बहाल नहीं किया जा सका, तो किरंदुल–विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस को अप लाइन से या रायगढ़ा–विजयनगरम के परिवर्तित मार्ग से रवाना किया जा सकता है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।
मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। तकनीकी खराबी, ट्रैक में दोष या किसी अन्य वजह से हादसा हुआ—इसकी जांच रेलवे द्वारा की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह सामने आ पाएगी।
घटना की सूचना मिलते ही कोरापुट के रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं जगदलपुर से भी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने और ट्रैक की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया है, ताकि जल्द से जल्द रेल यातायात सामान्य किया जा सके।
किरंदुल–कोट्टावालसा रेललाइन देश की महत्वपूर्ण लौह अयस्क परिवहन लाइनों में से एक है। इस मार्ग पर रुकावट आने से खनिज परिवहन प्रभावित हुआ है, जिसका असर आने वाले दिनों में औद्योगिक आपूर्ति पर भी पड़ सकता है।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें और अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थिति सामान्य होते ही यात्रियों को आगे की सूचना दी जाएगी।
