Bastar News: 3 लाख दीयों की रोशनी में जगमगा उठा दलपत सागर, बस्तर में भव्य दीपोत्सव, देखें Photo

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसका टेंडर हो चुका है और जल्द ही काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास और नगरोत्थान योजना के तहत हर साल नगर निगमों के बड़े कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दलपत सागर न केवल पर्यटन केंद्र बनेगा बल्कि शहर के जल स्तर को बनाए रखने और लोगों की प्यास बुझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।