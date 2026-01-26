Balaji Temple: बालाजी मंदिर रजत जयंती महोत्सव आज से शुरू, पहली बार स्वर्ण कलश से होगा महाअभिषेक

मंदिर समिति द्वारा आयोजित पत्रवार्ता में ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि भक्तों की आस्था और सहभागिता से निर्मित यह स्वर्ण कलश पूरे आयोजन की विशेष पहचान बनेगा। जैसे ही स्वर्ण कलश मंदिर परिसर पहुंचा, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, ढोल-नगाड़ों और जयघोष के साथ उसका भव्य स्वागत किया। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अनुसार, महोत्सव के चौथे दिन 29 जनवरी को सभी देव प्रतिमाओं का सामूहिक अभिषेक किया जाएगा, जिसमें भगवान बालाजी का अभिषेक विशेष रूप से निर्मित स्वर्ण कलश से किया जाना श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। सात दिवसीय आयोजन का समापन 1 फरवरी को विशाल महाभंडारे के साथ किया जाएगा।