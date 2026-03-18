बस्तर की बेटियां सुरक्षित नहीं.. आवासीय स्कूल में 3 छात्राएं हुई प्रेग्नेंट, 2013 की दर्दनाक घटना फिर हुई ताजा

झलियामारी कांड छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 2013 में हुई एक बेहद वीभत्स और शर्मनाक घटना थी, जिसने राज्य में हॉस्टल और आश्रमों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना जून 2013 की है जब झलियामारी कन्या आश्रम में 15 नाबालिग आदिवासी छात्राओं के साथ यौन शोषण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में आश्रम के ही कर्मचारियों, रसोइयों और कुछ बाहरी लोगों ने मिलकर लंबे समय तक छात्राओं को डरा-धमकाकर उनका यौन शोषण किया था। इस घटना के बाद, 31 अक्टूबर 2013 को एक विशेष अदालत ने इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में, साक्ष्य छिपाने के आरोप में अन्य लोगों को भी सजा हुई थी।