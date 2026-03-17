Bastar Modeling Audition: बस्तर से मुंबई की मायानगरी तक! टैलेंट हंट में 40 से अधिक युवाओं को मिला बड़ा मंच

संस्थान की प्रमुख और कार्यक्रम की आयोजक हुमा जाफरी ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अक्सर सही मंच और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इसी उद्देश्य से टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि यहां के युवाओं को अपनी कला दिखाने का अवसर मिल सके और उनकी प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके।