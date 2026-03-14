Fake High Court e-challan: फर्जी ई-चालान से लोगों को डरा रहे साइबर ठग, पैसे ऐंठने का नया तरीका

जानकारी के अनुसार लोगों के मोबाइल फोन पर एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से ङ्क्षलक भेजा जा रहा है, जिसमें लिखा होता है कि वाहन मालिक ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मैसेज में तुरंत चालान भरने के लिए लिंक दिया जाता है। जैसे ही व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करता है, उसकी निजी जानकारी और बैंकिंग डिटेल साइबर ठगों तक पहुंच सकती है। इसके बाद ठग बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। ऐसे में इस तरह की किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है।