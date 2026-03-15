Bastar Heritage Marathon: 22 मार्च को प्रदेश का पहला फुल मैराथन, योग-जुम्बा के साथ तैयारियां तेज

अन्य स्थानों से आने वाले धावकों का स्वागत बेहतर तरीके से किया जाएगा, ताकि वे बस्तर से अच्छी यादों के साथ लौटें। आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि बस्तर संभाग में अबूझमाड़ पीस मैराथन 21 किमी के बाद अब फुल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन क्षेत्र में शांति, एकता और सद्भावना के साथ विकास का संदेश देगा। देश-विदेश से आने वाले धावकों के स्वागत के साथ इस कार्यक्रम को यादगार और सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने का आह्वान किया।