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Khelo India Bastar: बस्तर में सजेगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य मंच, 1150 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

Khelo India Tribal Games 2026: बस्तर में 30 मार्च से 2 अप्रैल तक Khelo India Tribal Games 2026 के तहत एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 18, 2026

बस्तर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (photo source- Patrika)

बस्तर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (photo source- Patrika)

Khelo India Tribal Games 2026: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के प्रथम संस्करण के तहत बस्तर एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर उभरने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस बड़े आयोजन के अंतर्गत जगदलपुर स्थित धरमपुरा क्रीड़ा परिसर में 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच एथलेटिक्स (दौड़-कूद) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

Khelo India Tribal Games 2026: छत्तीसगढ़ को व्यापक पहचान

इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से लगभग 1150 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, प्रबंधक और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। प्रतिभागियों का आगमन 28 मार्च से शुरू हो जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में खेलों का उत्साह बढ़ेगा। इस आयोजन का उद्देश्य जनजातीय खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाना है। बस्तर जैसे आदिवासी अंचल में इस स्तर के आयोजन को खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

परिसर का व्यापक सुधार किया जा रहा

खिलाड़ियों की सुविधा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए क्रीड़ा परिसर का व्यापक सुधार किया जा रहा है। खेल मैदान, दौड़ ट्रैक, दर्शक दीर्घा, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है, ताकि प्रतिभागियों को बेहतर वातावरण मिल सके।

Khelo India Tribal Games 2026: देशभर के प्रतिभागियों के सामने अपनी परंपरा को प्रस्तुत करेगा बस्तर

इसके अलावा सुरक्षा, परिवहन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देगा, बल्कि बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य को भी देशभर के प्रतिभागियों के सामने प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़, खासकर Bastar क्षेत्र, अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है। यहां पहली बार इतने बड़े स्तर पर खेल आयोजन हो रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को न केवल पहचान मिलेगी बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। जगदलपुर के Dharampura Krida Parisar में होने वाले एथलेटिक्स मुकाबले इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होंगे। इस आयोजन से क्षेत्रीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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Published on:

18 Mar 2026 07:36 am

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