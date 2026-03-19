Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि शुरू होते ही दंतेश्वरी मंदिर में आस्था का सैलाब, 3 हजार ज्योत होंगी प्रज्ज्वलित

नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है, वहीं दर्शन व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कतारबद्ध दर्शन, पेयजल, प्रकाश और पार्किंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।