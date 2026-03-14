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Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि पर डोंगरगढ़ में 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि मेला 19 से 27 मार्च तक डोंगरगढ़ में आयोजित होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने डोंगरगढ़ स्टेशन पर 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 14, 2026

एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ट्रेनों का ठहराव (photo source- Patrika)

एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ट्रेनों का ठहराव (photo source- Patrika)

Chaitra Navratri 2026: Chaitra Navratri के अवसर पर Maa Bamleshwari Temple, Dongargarh में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी 19 मार्च से 27 मार्च तक लगने वाले नवरात्रि मेले को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, कुछ ट्रेनों का विस्तार और एक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है।

Chaitra Navratri 2026: इन स्टेशनों पर होगा ट्रेनों का ठहराव

South East Central Railway के अनुसार नवरात्रि के दौरान डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोका जाएगा। इन ट्रेनों का ठहराव 19 मार्च से 27 मार्च तक रहेगा, जिससे दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में सुविधा होगी। जिन प्रमुख ट्रेनों को इस अवधि में डोंगरगढ़ स्टेशन पर रोका जाएगा उनमें बिलासपुर–भगत की कोठी, भगत की कोठी–बिलासपुर, बिलासपुर–बीकानेर, बीकानेर–बिलासपुर, बिलासपुर–चेन्नई, चेन्नई–बिलासपुर, बिलासपुर–पुणे, पुणे–बिलासपुर, रायपुर–सिकंदराबाद और सिकंदराबाद–रायपुर एक्सप्रेस शामिल हैं।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान हजारों की संख्या में भक्त मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ पहुंचते हैं। ऐसे में ट्रेनों का अस्थायी ठहराव यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय कर अन्य स्टेशनों से आने-जाने की परेशानी नहीं होगी और वे सीधे डोंगरगढ़ उतरकर मंदिर पहुंच सकेंगे।

इसके साथ ही स्थानीय यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेमू ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया गया है। गोंदिया–दुर्ग मेमू पैसेंजर ट्रेन को अस्थायी रूप से रायपुर तक बढ़ाया गया है, जबकि रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू ट्रेन का विस्तार गोंदिया तक किया गया है। इससे रायपुर, दुर्ग, गोंदिया और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को सीधी रेल सुविधा मिल सकेगी।

Chaitra Navratri 2026: सुविधाजनक यात्रा का मिलेगा लाभ

भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए डोंगरगढ़ और दुर्ग के बीच एक मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से स्थानीय स्तर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से आवागमन का विकल्प मिल सकेगा।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि नवरात्रि के दौरान यात्रियों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, मार्ग विस्तार और स्पेशल ट्रेन के संचालन से यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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Published on:

14 Mar 2026 10:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि पर डोंगरगढ़ में 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

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