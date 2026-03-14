Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि पर डोंगरगढ़ में 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

Chaitra Navratri 2026: Chaitra Navratri के अवसर पर Maa Bamleshwari Temple, Dongargarh में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी 19 मार्च से 27 मार्च तक लगने वाले नवरात्रि मेले को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, कुछ ट्रेनों का विस्तार और एक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है।