Chaitra Navratri Special Train: चैत्र नवरात्रि में डोंगरगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेन, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे का तोहफा

डोंगरगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेन दौड़ेगी (photo source- Patrika)
Chaitra Navratri Special Train: Maa Bamleshwari Temple, Dongargarh में आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रि मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए South East Central Railway ने विशेष रेल व्यवस्थाएं करने का फैसला किया है। यह मेला 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों के अस्थायी ठहराव, कुछ ट्रेनों के मार्ग विस्तार और एक विशेष मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक 68742/68741 गोंदिया–दुर्ग–गोंदिया मेमू पैसेंजर ट्रेन को अस्थायी रूप से रायपुर तक बढ़ाया जाएगा। वहीं 68729/68730 रायपुर–डोंगरगढ़–रायपुर मेमू पैसेंजर का विस्तार गोंदिया तक किया जा रहा है।
इसके अलावा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 06886/06885 डोंगरगढ़–दुर्ग–डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार नवरात्रि मेले के दौरान कुछ दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों का डोंगरगढ़ स्टेशन पर अस्थायी ठहराव भी दिया जाएगा, ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी हो सके। इन व्यवस्थाओं से नवरात्रि के दौरान यात्रा करने वाले भक्तों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
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