Chhattisgarh Politics: शिव डहरिया का बीजेपी पर हमला, बोले- बीजेपी का भविष्य उतना आसान नहीं

शिव डहरिया ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा अपनी सफलता का दावा कर रही है, उनमें से असम और पुडुचेरी पहले से ही उसके पास थे। ऐसे में इन राज्यों के नतीजों को नई उपलब्धि के रूप में पेश करना सही नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के नतीजों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां ममता बनर्जी की हार हुई है, कांग्रेस की नहीं। वहीं तमिलनाडु में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है और वहां की राजनीतिक स्थिति अलग दिशा में जा रही है, जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है।