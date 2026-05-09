Transfer Breaking: शनिवार की छुट्टी में सरकार का बड़ा आदेश, रायपुर-बिलासपुर समेत कई शहरों के इंजीनियर बदले, देखें पूरी लिस्ट

Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक तबादलों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार की छुट्टी के दिन अचानक जारी हुए एक सरकारी आदेश ने नगरीय प्रशासन विभाग में हलचल मचा दी। दरअसल, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश में इंजीनियरिंग अमले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बता दें कि इस आदेश के तहत राज्य के विभिन्न निकायों में पदस्थ कार्यपालन और सहायक अभियंताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।