Bastar Heritage Marathon 2026: बस्तर में 22 मार्च को मैराथन महाकुंभ, विजेताओं पर होगी इनामों की बारिश

यह मैराथन लालबाग मैदान से शुरू होगी और विभिन्न श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। आयोजन की सबसे प्रमुख श्रेणी 42 किलोमीटर ओपन मैराथन है, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के विजेताओं को 1.5 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः 75 हजार और 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि शीर्ष 10 प्रतिभागियों को भी नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।