संवाद, काव्य और संस्कृति का उत्सव! आज से रायपुर साहित्य महोत्सव का हुआ आगाज़, हरिवंश ने किया शुभारंभ…

दूसरे दिन राष्ट्र सेवा के सौ वर्ष, छत्तीसगढ़ के लोक गीत, धार्मिक फिल्में और टीवी धारावाहिक, भारत का बौद्धिक विमर्श, राष्ट्रीय मीडिया में बहस के मुद्दे, नई पीढ़ी की फिल्मी दुनिया और ‘उपनिषद से एआई तक साहित्य’ जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी। इसके साथ ही माओवादी आतंक और लोकतंत्र, डॉ. अंबेडकर के विचार, भाषा और साहित्य की स्थिति तथा लुप्त होते बाल साहित्य पर भी संवाद प्रस्तावित है। शाम को अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में काव्य पाठ का आयोजन होगा।