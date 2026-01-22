नन्हें हाथों में कला की मशाल सौंप रहीं पलक साहू, बस्तर में मृदा शिल्प की नई पीढ़ी कर रहीं तैयार, जानें कैसे?

पलक साहू ने बीकॉम की पढ़ाई के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। कला के प्रति उनका जुनून उन्हें पुणे और मुंबई तक ले गया, जहां उन्होंने मृदाशिल्प की बारीकियां सीखीं। पलक बताती हैं कि बस्तर की मिट्टी में ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इससे बनी कलाकृतियों में दरार और खुरदुरापन आ जाता है। इसलिए वे बैंगलुरु और नई दिल्ली से विशेष मिट्टी मंगवाती हैं, जिससे पॉटरी में चिकनाई आती है और पॉलिश करना आसान होता है।