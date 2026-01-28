CG News: 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगदलपुर दौरा, बस्तर पंडुम उद्घाटन में होंगी शामिल

CG News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर दौरे को देखते हुए मुख्य सचिव विकास शील ने आज सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर बस्तर पंडुम संभागीय कार्यक्रम के आयोजन और उससे जुड़ी अन्य तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।