CG News: 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगदलपुर दौरा, बस्तर पंडुम उद्घाटन में होंगी शामिल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगदलपुर दौरा (photo source- Patrika)
CG News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर दौरे को देखते हुए मुख्य सचिव विकास शील ने आज सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर बस्तर पंडुम संभागीय कार्यक्रम के आयोजन और उससे जुड़ी अन्य तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
चीफ सेक्रेटरी विकासशील ने प्रेसिडेंट के दौरे के लिए सिक्योरिटी, मेडिकल केयर और ट्रांसपोर्टेशन समेत सभी ज़रूरी इंतज़ामों के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बस्तर कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वहां के सभी इंतज़ामों के बारे में जानकारी ली। चीफ सेक्रेटरी ने रायपुर कलेक्टर को भी ज़रूरी निर्देश दिए।
CG News: बैठक में जनसंपर्क एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, गृह विभाग की सचिव नेहा चंपावत, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।