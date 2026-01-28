28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगदलपुर दौरा, बस्तर पंडुम उद्घाटन में होंगी शामिल

CG News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को जगदलपुर पहुंचेंगी और बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 28, 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगदलपुर दौरा (photo source- Patrika)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगदलपुर दौरा (photo source- Patrika)

CG News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर दौरे को देखते हुए मुख्य सचिव विकास शील ने आज सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर बस्तर पंडुम संभागीय कार्यक्रम के आयोजन और उससे जुड़ी अन्य तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

CG News: कलेक्टर को भी दिए गए ज़रूरी निर्देश

चीफ सेक्रेटरी विकासशील ने प्रेसिडेंट के दौरे के लिए सिक्योरिटी, मेडिकल केयर और ट्रांसपोर्टेशन समेत सभी ज़रूरी इंतज़ामों के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बस्तर कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वहां के सभी इंतज़ामों के बारे में जानकारी ली। चीफ सेक्रेटरी ने रायपुर कलेक्टर को भी ज़रूरी निर्देश दिए।

CG News: बैठक में जनसंपर्क एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, गृह विभाग की सचिव नेहा चंपावत, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 10:08 am

Published on:

28 Jan 2026 09:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगदलपुर दौरा, बस्तर पंडुम उद्घाटन में होंगी शामिल

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: तेज रफ्तार बाइकों की जोरदार भिड़ंत, 2 युवकों की मौके पर ही मौत, दो घायल

तेज रफ्तार 2 बाइक में हुई भिड़ंत (photo source- Patrika)
जगदलपुर

रेलमार्ग पर बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी

रेलमार्ग पर बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी(photo-AI)
जगदलपुर

बालाजी मंदिर का रजत जयंती महोत्सव शुरू

बालाजी मंदिर रजत जयंती (photo source- Patrika)
जगदलपुर

3 लाख दीयों की रोशनी में जगमगा उठा दलपत सागर

3 लाख दीयों की रोशनी में जगमगा उठा दलपत सागर(photo-patrika)
जगदलपुर

बंदूक से ब्लैकबोर्ड तक का बदलाव

नक्सलवाद के बाद का बस्तर (AI फोटो)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.