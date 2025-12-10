10 दिसंबर 2025,

बुधवार

जगदलपुर

CG Train Cancelled: आज जगदलपुर में यात्री ट्रेनें रद्द, कोरापुट बना अंतिम स्टेशन, यात्रियों की बढ़ी परेशानी…

CG Train Cancelled: जगदलपुर जिले में किरंदुल–कोत्तावालसा रेलवे लाइन पर सुरक्षा संबंधी कार्यों के कारण मंगलवार को जगदलपुर और दंतेवाड़ा तक सभी यात्री ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है।

Google source verification

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 10, 2025

CG Train Cancelled: आज जगदलपुर में यात्री ट्रेनें रद्द, कोरापुट बना अंतिम स्टेशन, यात्रियों की बढ़ी परेशानी...(photo-patrika)

CG Train Cancelled: आज जगदलपुर में यात्री ट्रेनें रद्द, कोरापुट बना अंतिम स्टेशन, यात्रियों की बढ़ी परेशानी...(photo-patrika)

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में किरंदुल–कोत्तावालसा रेलवे लाइन पर सुरक्षा संबंधी कार्यों के कारण मंगलवार को जगदलपुर और दंतेवाड़ा तक सभी यात्री ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। आज पूरे दिन यात्री ट्रेनें इन दोनों स्टेशनों तक नहीं पहुंचेंगी। ऐसे में यात्रियों के लिए अंतिम स्टॉपेज ओडिशा का कोरापुट रेलवे स्टेशन निर्धारित किया गया है।

CG Train Cancelled: भुवनेश्वर–राउरकेला ट्रेनें कोरापुट से चलेंगी

वाल्टेयर रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर–कुम्हारसाडरा सेक्शन के बीच ट्रैक मेंटेनेंस और सुरक्षा कार्य जारी है। इसी कारण ट्रेनें कोरापुट के बाद आगे नहीं बढ़ाई जा सकेंगी। किरंदुल से विशाखापट्टनम जाने वाली पैसेंजर ट्रेन बुधवार को कोरापुट से ही विशाखापट्टनम के लिए रवाना होगी। इसके अलावा राउरकेला–जगदलपुर इंटरसिटी, भुवनेश्वर–जगदलपुर एक्सप्रेस और हीराखंड एक्सप्रेस भी कोरापुट तक ही सीमित रहेंगी और वहीं से वापसी यात्राएं शुरू करेंगी।

रेलवे ने यह भी जानकारी दी है कि अरकू–सिमलीगुड़ा सेक्शन में 13 और 15 दिसंबर को भी इसी प्रकार के कार्य होंगे, जिसके चलते किरंदुल–विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन उन तिथियों में भी कोरापुट तक ही संचालित होगी। हालांकि, इन मरम्मत कार्यों के बीच मालगाड़ियों की आवाजाही सामान्य बनी रहेगी। NMDC की किरंदुल-बचेली इकाई से प्रतिदिन 30 से अधिक मालगाड़ियां कच्चा लोहा विशाखापट्टनम ले जाती हैं, इसलिए माल ढुलाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Updated on:

10 Dec 2025 01:18 pm

Published on:

10 Dec 2025 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Train Cancelled: आज जगदलपुर में यात्री ट्रेनें रद्द, कोरापुट बना अंतिम स्टेशन, यात्रियों की बढ़ी परेशानी…

