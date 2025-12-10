CG Train Cancelled: आज जगदलपुर में यात्री ट्रेनें रद्द, कोरापुट बना अंतिम स्टेशन, यात्रियों की बढ़ी परेशानी…

रेलवे ने यह भी जानकारी दी है कि अरकू–सिमलीगुड़ा सेक्शन में 13 और 15 दिसंबर को भी इसी प्रकार के कार्य होंगे, जिसके चलते किरंदुल–विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन उन तिथियों में भी कोरापुट तक ही संचालित होगी। हालांकि, इन मरम्मत कार्यों के बीच मालगाड़ियों की आवाजाही सामान्य बनी रहेगी। NMDC की किरंदुल-बचेली इकाई से प्रतिदिन 30 से अधिक मालगाड़ियां कच्चा लोहा विशाखापट्टनम ले जाती हैं, इसलिए माल ढुलाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।