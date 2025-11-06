Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur Train News: छत्तीसगढ़ में टला एक और ट्रेन हादसा, एक ही ट्रैक में आ गई 3 ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

Bilaspur Train News: दो मालगाड़ियां और एक यात्री ट्रेन एक ही लाइन पर थीं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई क्योंकि यात्री ट्रेन के आगे और पीछे मालगाड़ियां खड़ी थीं।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Nov 06, 2025

Bilaspur Train News: छत्तीसगढ़ में टला एक और ट्रेन हादसा, एक ही ट्रैक में आ गई 3 ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

एक ही ट्रैक में आ गई 3 ट्रेनें (Photo Patrika)

Bilaspur Train News: बिलासपुर के गतौरा रेलवे लाइन के पास मंगलवार को मेमू ट्रेन सामने चल रही एक मालगाड़ी से जा टकराई थी। इस हादसे में अब तक 12 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कोटमीसोनार और जयरामनगर स्टेशनों के बीच एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें दिखाई दीं। जानकारी के अनुसार दो मालगाड़ियां और एक यात्री ट्रेन एक ही लाइन पर थीं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई क्योंकि यात्री ट्रेन के आगे और पीछे मालगाड़ियां खड़ी थीं। इस दौरान कई यात्रियों में हड़कंप मच गया और कुछ लोग ट्रेन से उतर गए।

जानकारी के बाद रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित किया और ट्रैक पर अन्य ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इस घटना को रूटीन प्रक्रिया बताया है। अफसरों का कहना है कि ऑटो सिग्नल सिस्टम के तहत एक रूट पर एक से अधिक ट्रेनें चल सकती हैं, लेकिन हाल ही में हुए हादसे के बाद यात्री दहशत में आ गए और ट्रेन से उतर गए।

बता दें कि, यह सब उस समय हुआ जब एक यात्री ट्रेन चल रही थी। अचानक उसके आगे और पीछे दो मालगाड़ियां खड़ी दिखी। यानी यात्री ट्रेन बीच में फंस गई। आगे मालगाड़ी थी, पीछे मालगाड़ी थी। गनिमत यह रही की किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। थोड़ी सी चूक हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

रेल हादसे का खुलासा

बिलासपुर रेल हादसे मामले में रेलवे की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है। खुलासे में यह बात सामने आई है कि ट्रेन को गलत सिग्नल वाली लाइन पर चलाया गया, जिससे यह हादसा हुआ। पैसेंजर ट्रेन के मृत चालक पर जुर्म दर्ज किया गया है। असिस्टेंट चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है।

ट्रेन के मृत चालक विद्या सागर के खिलाफ स्टेशन अधीक्षक निखलेश विठालकर ने तोरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तोरवा थाना पुलिस ने ट्रेन चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 ए, 125 एवं रेलवे एक्ट की धारा 153, 154, 175 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि 4 नवंबर को लालखदान क्षेत्र में रेल हादसा हुआ था जिसमें अभी तक अधिकृत तौर पर 11 यात्रियों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 20 घायलों का इलाज जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 02:52 pm

Published on:

06 Nov 2025 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur Train News: छत्तीसगढ़ में टला एक और ट्रेन हादसा, एक ही ट्रैक में आ गई 3 ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा! एक ही ट्रैक पर फिर आई तीन ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बिलासपुर

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्क्रैप नीति ठप! बिलासपुर में तीन साल से नहीं शुरू हुई प्रक्रिया, कबाड़ी बाजारों में सड़ रहे सरकारी और निजी वाहन

केंद्र की स्क्रैप नीति कागजों में सीमित (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज, मृतकों में बिलासपुर के सबसे ज्यादा लोग, सीआरएस ने दुर्घटना जांच शुरू की

Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज, मृतकों में बिलासपुर के सबसे ज्यादा लोग, सीआरएस ने दुर्घटना जांच शुरू की
बिलासपुर

शिव मंदिर के पास चल रहा था ताश का खेल, पुलिस ने पहुंचकर किया ‘गेम ओवर’…. 3 युवक पकड़ाए

गिरफ्तार (photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: डिप्टी CM साव से लिपट कर फफक पड़ी मां, बोली- मेरी बेटी को बचा लो साहब… बैज ने एक करोड़ मुआवजे की मांग की

डिप्टी सीएम साव से लिपट कर फफक पड़ी मां (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.