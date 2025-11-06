Bilaspur Train News: छत्तीसगढ़ में टला एक और ट्रेन हादसा, एक ही ट्रैक में आ गई 3 ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

Bilaspur Train News: बिलासपुर के गतौरा रेलवे लाइन के पास मंगलवार को मेमू ट्रेन सामने चल रही एक मालगाड़ी से जा टकराई थी। इस हादसे में अब तक 12 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कोटमीसोनार और जयरामनगर स्टेशनों के बीच एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें दिखाई दीं। जानकारी के अनुसार दो मालगाड़ियां और एक यात्री ट्रेन एक ही लाइन पर थीं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई क्योंकि यात्री ट्रेन के आगे और पीछे मालगाड़ियां खड़ी थीं। इस दौरान कई यात्रियों में हड़कंप मच गया और कुछ लोग ट्रेन से उतर गए।