CG Police Transfer: एक पद और तीन अफसर.. पुलिस महकमे में हुए तबादला सूची ने बढ़ाई उलझन

CG Police Transfer: राज्य सरकार द्वारा सोमवार को जारी की गई तबादला सूची ने एक बार फिर पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। प्रदेशभर के करीब 100 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें बिलासपुर जिला भी प्रभावित हुआ है। हालांकि इस सूची में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला बिलासपुर के ग्रामीण एएसपी पद को लेकर सामने आया है। पहले से ही जिले में ग्रामीण एएसपी के रूप में दो अफसर थे, वहीं सूची में एक और एएसपी ग्रामीण के रूप में पोस्टिंग कर दी गई है। अब जिले में एक ही पद (ग्रामीण) के लिए तीन अधिकारी हो गए हैं।