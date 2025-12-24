CG Police Transfer: एक पद और तीन अफसर.. पुलिस महकमे में हुए तबादला सूची ने बढ़ाई उलझन

ग्रामीण एएसपी के रूप में तीन अफसर ( Photo - Patrika )
CG Police Transfer: राज्य सरकार द्वारा सोमवार को जारी की गई तबादला सूची ने एक बार फिर पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। प्रदेशभर के करीब 100 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें बिलासपुर जिला भी प्रभावित हुआ है। हालांकि इस सूची में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला बिलासपुर के ग्रामीण एएसपी पद को लेकर सामने आया है। पहले से ही जिले में ग्रामीण एएसपी के रूप में दो अफसर थे, वहीं सूची में एक और एएसपी ग्रामीण के रूप में पोस्टिंग कर दी गई है। अब जिले में एक ही पद (ग्रामीण) के लिए तीन अधिकारी हो गए हैं।
यह पहला मौका नहीं है जब ग्रामीण एएसपी पद को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हो। कुछ वर्ष पहले भी राज्य शासन ने अर्चना झा का ग्रामीण एएसपी पद से तबादला कर उनकी जगह अनुज कुमार को ग्रामीण एएसपी बनाकर भेजा था। हालांकि बाद में अर्चना झा का तबादला आदेश रोक दिया गया, जिससे वे उसी पद पर बनी रहीं। इसके चलते अनुज कुमार को ग्रामीण एएसपी की कुर्सी नहीं मिल सकी और उन्हें एसीसीयू का नोडल अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कुछ थानों का सुपरविजन अधिकारी बनाकर समायोजित किया गया।
शासन की सूची में मधुलिका सिंह को बिलासपुर का ग्रामीण एएसपी नियुक्त किया गया है, जबकि इस पद पर पहले से अर्चना झा पदस्थ हैं। और उनका तबादला आदेश इस सूची में जारी नहीं किया गया है। अनुज कुमार वर्तमान में भी बिलासपुर जिले में ही पदस्थ हैं और उनका मूल पद ग्रामीण एएसपी के रूप में ही दर्ज है।
एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि आईयूसीएडब्ल्यू के प्रभार में भी एक अधिकारी की पदस्थापना है और देहात का बड़ा एरिया है इसलिए अलग अलग सबडिवीजऩ का पर्यवेक्षण सौंपा जाएगा।
