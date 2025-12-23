छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3 IPS समेत 98 अफसरों के तबादले, कांकेर हिंसा के बाद SP बदले

छत्तीसगढ़ पुलिस ( प्रतीकात्मक फोटो )
CG Police Transfer List: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा फेरदबल हुआ है। 3 IPS और 95 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादले आदेश जारी हुआ है। कांकेर हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने एक्शन लेते हुए एसपी को हटाया है। एसपी एसएसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला को हटाकर स्थान पर गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा को भेजा गया है। वहीं वेदव्रत सिरमौर को पर्यटन विभाग के प्रतिनियुक्ति समाप्त कर गरियाबंद एसपी बनाया गया है। कांकेर के पूर्व एसपी को सरगुजा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल उत्तरी रेंज का उपमहानिरीक्षक बनाया गया है। यह तबादला आदेश 22 दिसंबर की देर रात जारी किया गया।
राज्य सरकार के निर्देश पर गृहविभाग के अवर सचिव डीएस धुर्वे द्वारा सोमवार को इसका आदेश जारी किया गया है। बताया जाता है कि कांकेर के आमाबेड़ा में पिछले दिनों हुई हिंसा को सरकार ने गंभीरता से लिया था। इसे देखते हुए एसपी को बदलने के संकेत मिले थे। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के एडिशनल एसपी बदले गए हैं।
दुर्ग के एडिशनल एसपी अभिषेक कुमार झा को बस्तर कैंप स्थित एसबी शाखा में एएसपी बनाया गया है। वहीं, रायपुर के एडिशनल एसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर को राजनांदगांव का एडिशनल एसपी नियुक्त किया गया है। बेमेतरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह का तबादला उप सेनानी 21 वीं वाहिनी करकाभाट जिला बालोद हुआ है। अब बेमेतरा के नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश कुमार यादव होंगे।
कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में पिछले सप्ताह धर्मांतरण को लेकर आदिवासी औरईसाई समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। दरअसल गांव में धर्म परिवर्तन कर चुके एक सरपंच के शव को दफनाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच हिंसक घटनाएं हुई थीं। गुस्से में लोगों ने चर्चों और कई घरों को भी जला दिए। तीन दिन तक चले विवाद के बाद अब मामला शांत हुआ है। हिंसा के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने एसपी का तबादला किया है।
