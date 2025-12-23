छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3 IPS समेत 98 अफसरों के तबादले, कांकेर हिंसा के बाद SP बदले

CG Police Transfer List: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा फेरदबल हुआ है। 3 IPS और 95 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादले आदेश जारी हुआ है। कांकेर हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने एक्शन लेते हुए एसपी को हटाया है। एसपी एसएसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला को हटाकर स्थान पर गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा को भेजा गया है। वहीं वेदव्रत सिरमौर को पर्यटन विभाग के प्रतिनियुक्ति समाप्त कर गरियाबंद एसपी बनाया गया है। कांकेर के पूर्व एसपी को सरगुजा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल उत्तरी रेंज का उपमहानिरीक्षक बनाया गया है। यह तबादला आदेश 22 दिसंबर की देर रात जारी किया गया।