छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल.. महासमुंद SP आशुतोष सिंह CBI में नियुक्त

महासमुंद में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विशेष फोकस रखा। नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी उनके द्वारा प्रभावी रणनीतियां अपनाई गईं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। उनके नेतृत्व में पुलिस और आम नागरिकों के बीच संवाद बेहतर हुआ, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया।