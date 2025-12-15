15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल.. महासमुंद SP आशुतोष सिंह CBI में नियुक्त

IPS Transfer List: महासमुंद पुलिस अधीक्षक IPS अधिकारी आशुतोष सिंह को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। जिले के नए एसपी IPS प्रभात कुमार होंगे..

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Chandu Nirmalkar

Dec 15, 2025

IPS Transfer List

छत्तीसगढ़ पुलिस ( प्रतीकात्मक फोटो )

IPS Transfer List: छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पद पर पदस्थ IPS अधिकारी आशुतोष सिंह को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। उन्हें अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में पुलिस अधीक्षक के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मंगलवार को आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं।

IPS Transfer List: CBI में एसपी के रूप में देखें सेवाएं

जारी आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद IPS आशुतोष सिंह को तत्काल प्रभाव से रिलीव कर दिया गया है। वे अब CBI में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। राज्य पुलिस सेवा में आशुतोष सिंह को एक तेज-तर्रार, अनुशासित और सख्त अधिकारी के रूप में जाना जाता है।

महासमुंद में हुआ बेहतर काम

महासमुंद में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विशेष फोकस रखा। नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी उनके द्वारा प्रभावी रणनीतियां अपनाई गईं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। उनके नेतृत्व में पुलिस और आम नागरिकों के बीच संवाद बेहतर हुआ, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

IPS प्रभात कुमार होंगे महासमुंद के नए एसपी

वहीं, राज्य सरकार ने IPS प्रभात कुमार को महासमुंद जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। प्रभात कुमार इससे पहले भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव और क्षेत्रीय परिस्थितियों की गहरी समझ रखने वाले अधिकारी के रूप में उनकी पहचान है।

गृह विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रशासनिक बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रभात कुमार जल्द ही महासमुंद में एसपी का पदभार संभालेंगे, जबकि आशुतोष सिंह को CBI में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है।

पुलिस महकमे में इस फेरबदल को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चयन राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए सम्मान की बात होती है। वहीं महासमुंद जिले में नए एसपी की तैनाती से पुलिसिंग व्यवस्था को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 07:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल.. महासमुंद SP आशुतोष सिंह CBI में नियुक्त

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BJP District Meeting: भाजपा की रणनीतिक बैठक आज, संगठन विस्तार पर होगा मंथन

बीजेपी की रणनीतिक बैठक आज (photo source- Patrika)
महासमुंद

धान टोकन न मिलने से किसान ने की सुसाइड की कोशिश, खेत में काटा खुद का गला, हालत गंभीर

किसान ने की सुसाइड की कोशिश (photo source- Patrika)
महासमुंद

महासमुंद में हाई-प्रोफाइल चोरी! सूने घर से 25 लाख नकद और एक करोड़ के जेवरात गायब, मचा हड़कंप…

महासमुंद में हाई-प्रोफाइल चोरी! सूने घर से 25 लाख नकद और एक करोड़ के जेवरात गायब, मचा हड़कंप...(photo-patrika)
महासमुंद

Huge Road Accident: बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, चाचा-भतीजे की मौके पर मौत… जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

हादसे में चाचा-भतीजे की मौके पर मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

CG Electricity Bill: बिजली बिल बकाया है तो कर दें जमा, नहीं तो हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित

हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित (photo source- Patrika)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.