धान टोकन न मिलने से किसान ने की सुसाइड की कोशिश, खेत में काटा खुद का गला, हालत गंभीर

Farmer Suicide: यह घटना सेनभाठा गाँव में हुई। घायल किसान मनबोध गंडा (65 साल) को 112 एम्बुलेंस की मदद से बागबाहरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाया गया। फर्स्ट एड के बाद उसे महासमुंद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसान सुबह 8 बजे अपनी गायों को चराने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान उसने खेत में अपना गला काट लिया। गाँव वालों ने घटना की जानकारी उसके परिवार को दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुँचे।