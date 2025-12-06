6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

धान टोकन न मिलने से किसान ने की सुसाइड की कोशिश, खेत में काटा खुद का गला, हालत गंभीर

Paddy Procurement Center: महासमुंद जिले के सेनभाठा गाँव में धान बेचने के लिए टोकन न मिलने से परेशान एक 65 वर्षीय किसान ने गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की।

less than 1 minute read
Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 06, 2025

किसान ने की सुसाइड की कोशिश (photo source- Patrika)

किसान ने की सुसाइड की कोशिश (photo source- Patrika)

Paddy Procurement Center: महासमुंद ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक किसान ने अपनी धान बेचने के लिए टोकन न मिलने से परेशान होकर ब्लेड से अपना गला काट लिया। किसान की हालत गंभीर है और उसे आगे के इलाज के लिए रायपुर रेफर करने की तैयारी चल रही है।

Farmer Suicide: किसान ने खेत में काटा खुद का गला

Farmer Suicide: यह घटना सेनभाठा गाँव में हुई। घायल किसान मनबोध गंडा (65 साल) को 112 एम्बुलेंस की मदद से बागबाहरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाया गया। फर्स्ट एड के बाद उसे महासमुंद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसान सुबह 8 बजे अपनी गायों को चराने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान उसने खेत में अपना गला काट लिया। गाँव वालों ने घटना की जानकारी उसके परिवार को दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुँचे।

किसान की हालत गंभीर

Farmer Suicide: बताया जा रहा है कि मनबोध पिछले तीन दिनों से अपनी धान बेचने के लिए टोकन लेने की कोशिश में चॉइस सेंटर जा रहा था। किसान के पास 1 एकड़ और 40 डेसिमल खेती की ज़मीन है। टोकन न मिलने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। किसान की हालत गंभीर है और उसे रायपुर ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 01:53 pm

Published on:

06 Dec 2025 01:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / धान टोकन न मिलने से किसान ने की सुसाइड की कोशिश, खेत में काटा खुद का गला, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महासमुंद में हाई-प्रोफाइल चोरी! सूने घर से 25 लाख नकद और एक करोड़ के जेवरात गायब, मचा हड़कंप…

महासमुंद में हाई-प्रोफाइल चोरी! सूने घर से 25 लाख नकद और एक करोड़ के जेवरात गायब, मचा हड़कंप...(photo-patrika)
महासमुंद

Huge Road Accident: बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, चाचा-भतीजे की मौके पर मौत… जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

हादसे में चाचा-भतीजे की मौके पर मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

CG Electricity Bill: बिजली बिल बकाया है तो कर दें जमा, नहीं तो हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित

हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित (photo source- Patrika)
महासमुंद

CG Dhan Kharidi: काम पर लौटे कर्मचारी, 182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी

CG Dhan Kharidi: काम पर लौटे कर्मचारी, 182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी
महासमुंद

20 फरवरी से शुरू होगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा, जानें किस दिन कौन-सा पेपर?

10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा (photo source- Patrika)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.