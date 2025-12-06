धान टोकन न मिलने से किसान ने की सुसाइड की कोशिश, खेत में काटा खुद का गला, हालत गंभीर

किसान ने की सुसाइड की कोशिश (photo source- Patrika)
Paddy Procurement Center: महासमुंद ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक किसान ने अपनी धान बेचने के लिए टोकन न मिलने से परेशान होकर ब्लेड से अपना गला काट लिया। किसान की हालत गंभीर है और उसे आगे के इलाज के लिए रायपुर रेफर करने की तैयारी चल रही है।
Farmer Suicide: यह घटना सेनभाठा गाँव में हुई। घायल किसान मनबोध गंडा (65 साल) को 112 एम्बुलेंस की मदद से बागबाहरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाया गया। फर्स्ट एड के बाद उसे महासमुंद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसान सुबह 8 बजे अपनी गायों को चराने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान उसने खेत में अपना गला काट लिया। गाँव वालों ने घटना की जानकारी उसके परिवार को दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुँचे।
Farmer Suicide: बताया जा रहा है कि मनबोध पिछले तीन दिनों से अपनी धान बेचने के लिए टोकन लेने की कोशिश में चॉइस सेंटर जा रहा था। किसान के पास 1 एकड़ और 40 डेसिमल खेती की ज़मीन है। टोकन न मिलने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। किसान की हालत गंभीर है और उसे रायपुर ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
महासमुंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग