महासमुंद में हाई-प्रोफाइल चोरी! सूने घर से 25 लाख नकद और एक करोड़ के जेवरात गायब, मचा हड़कंप…

CG Theft News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सांकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बल्दीडीह में उस समय हड़कंप मच गया, जब शादी समारोह में गए एक परिवार के घर में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार, ग्राम निवासी योगेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ रायपुर में आयोजित एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर को सूना पाकर धावा बोल दिया और करीब 25 लाख रुपए नकद तथा लगभग एक करोड़ रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए।