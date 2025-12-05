5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

महासमुंद

महासमुंद में हाई-प्रोफाइल चोरी! सूने घर से 25 लाख नकद और एक करोड़ के जेवरात गायब, मचा हड़कंप…

CG Theft News: महासमुंद जिले के सांकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बल्दीडीह में उस समय हड़कंप मच गया, जब शादी समारोह में गए एक परिवार के घर में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया।

महासमुंद

Shradha Jaiswal

Dec 05, 2025

महासमुंद में हाई-प्रोफाइल चोरी! सूने घर से 25 लाख नकद और एक करोड़ के जेवरात गायब, मचा हड़कंप...(photo-patrika)

महासमुंद में हाई-प्रोफाइल चोरी! सूने घर से 25 लाख नकद और एक करोड़ के जेवरात गायब, मचा हड़कंप...(photo-patrika)महासमुंद में हाई-प्रोफाइल चोरी! सूने घर से 25 लाख नकद और एक करोड़ के जेवरात गायब, मचा हड़कंप...(photo-patrika)

CG Theft News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सांकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बल्दीडीह में उस समय हड़कंप मच गया, जब शादी समारोह में गए एक परिवार के घर में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार, ग्राम निवासी योगेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ रायपुर में आयोजित एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर को सूना पाकर धावा बोल दिया और करीब 25 लाख रुपए नकद तथा लगभग एक करोड़ रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए।

CG Theft News: शादी समारोह के दौरान बड़ी चोरी

घटना का पता चलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सांकरा पुलिस और साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है।

एडिशनल एसपी प्रतिभा तिवारी ने बताया कि घटना स्थल की बारीकी से जांच की जा रही है और सभी कोणों पर गंभीरता से पड़ताल चल रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरोपी चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

