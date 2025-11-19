Dhan Kharidi: धान खरीदी व्यवस्था चरमराई! सहकारी कर्मचारियों ने दी सामूहिक गिरफ्तारी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा नमिता मारकोले के मार्गदर्शन में मंडी विभाग एवं फूड विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध धान तस्करी के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की। टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर कुल 2400 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया है। इस दौरान तहसीलदार नीतिन ठाकुर भी मौजूद थे। अवैध भंडारण और परिवहन की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने तुरंत छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत टीम ने दबिश देकर 2400 कट्टा धान को अपने कब्जे में लिया।