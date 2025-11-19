Dhan Kharidi: धान खरीदी व्यवस्था चरमराई! सहकारी कर्मचारियों ने दी सामूहिक गिरफ्तारी

16 दिन से आंदोलन पर कर्मचारी संघ (photo source- Patrika)
Dhan Kharidi: सहकारी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को जेलभरो आंदोलन किया। कर्मचारियों ने मिनी स्टेडियम में बनाए गए अस्थाई जेल में अपनी गिरफ्तारी दी। सहकारी समितियों के कर्मचारी 16 दिन से बेमियादी हड़ताल पर हैं। इससे धान खरीदी की व्यवस्था बिगड़ गई है। मंगलवार को चार सूत्रीय को मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया।
रायपुर संभाग के तीन हजार कर्मचारियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। कर्मचारी, लोहिया चौक से रैली के रूप में मिनी स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाया। आंदोलन में महासमुंद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद जिले से तीन हजार प्रबंधक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, विक्रेता, चपरासी भी शामिल हुए।
जानकारी के अनुसार महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर व बलौदाबाजार के 5-5 हड़ताली कर्मचारियों ने गिरतारी दी। इस दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। नायब तहसीलदार मोहित अमिल और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने कर्मचारियों को नियंत्रित तरीके से अस्थाई जेल में दाखिल होने की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिनी स्टेडियम में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा नमिता मारकोले के मार्गदर्शन में मंडी विभाग एवं फूड विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध धान तस्करी के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की। टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर कुल 2400 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया है। इस दौरान तहसीलदार नीतिन ठाकुर भी मौजूद थे। अवैध भंडारण और परिवहन की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने तुरंत छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत टीम ने दबिश देकर 2400 कट्टा धान को अपने कब्जे में लिया।
Dhan Kharidi: सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने कहा कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां राज्य शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनके प्रति शासन का रवैया उदासीन है।
मंगलवार के जेल भरो आंदोलन में रायपुर संभाग के सभी जिलों से विजय कुमार, संतोष कुमार पटेल, पुष्पेंद्र सिंह, रामकुमार वर्मा, प्रमोद कुमार यादव, राजेंद्र कुमार चक्रधारी एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल हुईं।
