CG News: छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जहां पत्थर बन गए 150 बाराती, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित बरतियां भाठा नामक एक गांव की कहानी प्रसिद्ध लोककथाओं में से एक है। यह कहानी एक तपस्वी के श्राप और एक अद्भुत घटना से जुड़ी हुई है, जो आज भी छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच सुनाई जाती है। इस कहानी को स्थानीय रूप से सुनने वाले लोग इसे एक कविता या लोककथा के रूप में मानते हैं, जो जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस गांव की आबादी लगभग 850-900 लोगों की है। इस गांव में दूर-दूर तक जमीन पर आड़े-तिरछे आदमकद पत्थर दिखाई देते हैं।