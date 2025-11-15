Patrika LogoSwitch to English

Dhan Kharidi: 166 केंद्र तैयार… लेकिन खरीदी ठप! हड़ताल ने पूरे सिस्टम को किया जाम

Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी आज से शुरू हुई, लेकिन कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते पहले दिन मात्र 2574 क्विंटल धान खरीदा गया।

4 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 15, 2025

धान खरीदी आज से (photo source- Patrika)

धान खरीदी आज से (photo source- Patrika)

Dhan Kharidi: शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी की जाएगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर कर्मचारी संघ की कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए पहली बार कलेक्टर ने सभी समितियां में खरीदी प्रभारी बनाकर पंचायत, पशु चिकित्सा, जल संसाधन, सहकारिता, उद्योग, मत्स्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व विभाग समेत अन्य कई विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की है। जिनके द्वारा पहली बार धान खरीदी की जाएगी।

Dhan Kharidi: धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य 9 लाख 15 हजार मीट्रिक टन

परंतु हड़ताल का असर धान खरीदी के पूर्व ही नजर आने लगा है। बीते वर्ष तक जहां पहले दिन 50 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो जाती थी, वहीं इस वर्ष महज 70 किसानों के टोकन कटे हैं और पहले दिन महज 2574 क्विंटल धान खरीदी ही की जाएगी। हड़ताली कर्मचारी और शासन के बीच यदि जल्द ही किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकाला गया तो आगामी दिनों में धान की आवक तेज होने के बाद जिले के सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी किया जाना किसी भी हालत में संभव नजर नहीं आ रहा है।

जिले के 129 सहकारी सेवा समितियों के माध्यम से 166 उपार्जन केंद्रों में एक लाख 65 हजार पंजीकृत कृषकों से धान की खरीदी की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु जिले का अनुमानित लक्ष्य 9 लाख 15 हजार मीट्रिक टन रखा गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु समर्थन मूल्य धान पतला दर 2389 रुपए प्रति क्विंटल एवं धान मोटा एवं सरना दर 2369 रुपए प्रति क्विंटल दर निर्धारित किया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिग खरीदी सहित निर्धारित कि गई है। समितियों द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक शासकीय अवकाश के दिवसों को छोड़कर धान खरीदी की जाएगी और प्रत्येक शनिवार को क्रय किए गए धान की मात्रा, बारदानों का उपयोग और समिति को धान उपार्जन हेतु प्राप्त राशि के व्यय की पुष्टि धान खरीदी सॉफटवेयर में करना अनिवार्य है। समितियों, उपार्जन केन्द्रों में इलेक्ट्रानिक कांटा से धान खरीदी का कार्य किया जाएगा।

उड़नदस्ता गठित, चेक पोस्ट बनाए

अवैध रुप से धान बेचने वाले कोचिया एवं व्यापारियों को रोकने के लिए जिले में उड़नदस्ता गठन दल का आवश्यकता अनुसार गठन किया गया है। उड़नदस्ता दल में कृषि, राजस्व, खाद्य, सहकारिता, मंडी के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उड़न दस्ता दल द्वारा जिले में धान बेचने वाले कोचिया एवं व्यापारियों की सूची के आधार पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, जहां भी अवैध रूप से थान संग्रहण एवं खरीदी की जानकारी मिलने पर तत्काल जांच की जाएगी। जांच में अवैध रूप से खरीदी बिक्री करना पाए जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिले में 12 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। चेक पोस्ट में मंडी, राजस्व विभाग, वन विभाग, नगर सेना की ड्यूटी आवश्यकता अनुसार पाली पाली में लगाई गई है। चेक पोस्ट में बाहरी राज्यो से प्रवेश करने वाले वाहनों की विशेष निगरानी रखी जाएगी।

11 में से केवल दो सोसाइटी में ही कट पाया है टोकन

Dhan Kharidi: भाटापारा/15 नवंबर शनिवार से प्रदेश में समर्थन मूल्य प्रदान की खरीदी प्रारंभ होना है। परंतु समितियां के प्रबंधकों के द्वारा हड़ताल पर रहने की वजह से धान खरीदी प्रारंभ होने पर संशय बना हुआ है। भाटापारा क्षेत्र के अंतर्गत कल 11 सोसाइटी आती है और उसके अधीन 13 धान खरीदी केंद्र आते हैं, जहां पर स्थित अभी संतोषजनक नहीं है। जानकारी मिली है कि केवल दो समिति में ही किसानों का टोकन कट पाया है। शेष 9 सोसाइटी में किसानों का टोकन कटा ही नहीं है। जिससे यह साफ हो जाता है कि धान खरीदी पर पूर्णता अभी तक संशय बना हुआ है।

क्योंकि जो 9 सोसाइटी में किसानों का टोकन नहीं कर पाया है वहां पर तो किसान धान बेचने पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसे में 15 तारीख से धान खरीदी होना काफी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। इधर किसानों में भी जमकर नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि इतने दिनों से समितियों में हड़ताल चल रही है तो सरकार इस मामले में क्या कर रही थी। अब जब धान खरीदी की तारीख आ चुकी है, तब भी उनकी हड़ताल समाप्त नहीं हुई है।

यहां यह बताना जरूरी है कि इस समाचार के लिखे जाने तक समिति प्रबंधकों और ऑपरेटरों की हड़ताल समाप्त नहीं हुई है, जिससे गंभीर स्थिति धान खरीदी को लेकर उत्पन्न हो सकती हैं। इस मामले में पता चला है कि सरकार द्वारा समितियां में जो अध्यक्ष सहित कमेटी नियुक्त की गई है। उनके द्वारा थोड़ा बहुत प्रयास जरूर किया जा रहा है कि धान खरीदी प्रारंभ हो सके, परंतु यह काम इतना आसान नहीं दिखाई देता है। कुल मिलाकर या कर सकते हैं कि 15 तारीख से तो धान खरीदी समुचित रूप से प्रारंभ होना कठिन है।

शनिवार को केवल औपचारिकता निभाएंगे

पहला दिन शनिवार होने की वजह से पूर्व से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि 15 तारीख को केवल तराजू बाट आदि की पूजा की जाएगी और मुख्य खरीदी सोमवार 17 तारीख से प्रारंभ होगी। परंतु इस वर्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर कर्मचारी संघ की निश्चितकालीन हड़ताल ने पूरी धान खरीदी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। समिति प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार से लेकर सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं जिसके चलते उपार्जन केन्द्रों में खरीदी प्रभारी ही अब धान की खरीदी करेंगे।

Dhan Kharidi: लवन/प्रदेशभर में 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी। इसके लिए समितियों में अब तक कोई तैयारी नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण समितियों के संचालकों और कर्मचारियों का अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चतकालीन हड़ताल पर चले जाना है। प्रदेशभर के सहकारी समिति के कर्मचारी 3 नवम्बर से हड़ताल पर है। लवन क्षेत्र के किसान अपना अपना धान कटाई मिसाई में जुटे हुए हैं और मंडी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बलौदाबाजार जिला के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष रामकुमार साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ आव्हान पर अनिश्चित कालीन आंदोलन संभाग स्तरीय जारी है।

सरकार हमारी चार सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमारे द्वारा धान खरीदी का पूरी तरह से बष्किार करते हुए हड़ताल जारी रहेगा। सहकारी समिति में 17 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ की जानी है, लेकिन तैयारी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। फड़ की साफ-सफाई, बारदाना भी नहीं पहुंचा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा धान खरीदी सुचारू रूप से चालू करने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि केन्द्रों में किसी भी प्रकार की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। केन्द्रों में समितियों को किसानों से धान लेने के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारी करनी होती है। लेकिन सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने की वजह से तैयारी शून्य दिख रही है।

