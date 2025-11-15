Dhan Kharidi: 166 केंद्र तैयार… लेकिन खरीदी ठप! हड़ताल ने पूरे सिस्टम को किया जाम

अवैध रुप से धान बेचने वाले कोचिया एवं व्यापारियों को रोकने के लिए जिले में उड़नदस्ता गठन दल का आवश्यकता अनुसार गठन किया गया है। उड़नदस्ता दल में कृषि, राजस्व, खाद्य, सहकारिता, मंडी के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उड़न दस्ता दल द्वारा जिले में धान बेचने वाले कोचिया एवं व्यापारियों की सूची के आधार पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, जहां भी अवैध रूप से थान संग्रहण एवं खरीदी की जानकारी मिलने पर तत्काल जांच की जाएगी। जांच में अवैध रूप से खरीदी बिक्री करना पाए जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिले में 12 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। चेक पोस्ट में मंडी, राजस्व विभाग, वन विभाग, नगर सेना की ड्यूटी आवश्यकता अनुसार पाली पाली में लगाई गई है। चेक पोस्ट में बाहरी राज्यो से प्रवेश करने वाले वाहनों की विशेष निगरानी रखी जाएगी।