बस्तर में उबाल! समर्थन मूल्य 2400 की मांग पर गरजे किसान, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

CG News: भारतीय किसान यूनियन जिला बस्तर और इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिले भर से सैकड़ों की संख्या में किसान मक्का का समर्थन मूल्य 2400 प्रति क्विंटल तय करने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे। किसानों ने स्पष्ट कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं और यदि शासन उदासीन रहा तो वे सड़क पर उतरने को भी तैयार हैं। इस दौरान किसानों ने मक्का के समर्थन मूल्य पर ‘‘पत्रिका’’ की ओर से खबर प्रकाशित करने आभार व्यक्त किया।