शक्कर कारखाने को 16 साल में 100 करोड़ का घाटा, किसान बोले- सात साल में नहीं बढ़ा समर्थन मूल्य…

इस सत्र जिले में मात्र 1103 किसानों ने 938 हेक्टेयर में ही गन्ने की फसल ली है। बीते सत्र में 1062 किसानों ने 1219 हेक्टेयर में गन्ने की फसल ली थी। साल 2009 में कारखाना का संचालन शुरू हुआ, उस समय जिले में 17 सौ से अधिक किसान गन्ने की खेती करते थे। धीरे -धीरे किसानों ने गन्ने में रुचि लेना कम कर दिया।