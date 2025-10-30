कीट प्रकोप से चौपट हुई फसल! कृषि विभाग ने मांगी रिपोर्ट, किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ…

कृषि वैज्ञानिक डॉ. साहू ने बताया कि ग्राम परसाडीह में अलग-अलग किसानों के खेतों को कहीं ज्यादा तो कहीं कम फसलों को नुकसान हुआ है। फसल नुकसान माहो, ब्लाईट व माइट के कारण हुआ है। यह अक्सर ज्यादा जलभराव वाले खेतों व एक ही वेरायटी के फसलों की खेती बार-बार करने के कारण हुआ।