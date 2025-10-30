Patrika LogoSwitch to English

बालोद

कीट प्रकोप से चौपट हुई फसल! कृषि विभाग ने मांगी रिपोर्ट, किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ…

CG News: बालोद जिले के परसाडीह में धान की फसल कीट के प्रकोप और बारिश से खराब होने पर कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों की टीम गांव पहुंची।

Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 30, 2025

कीट प्रकोप से चौपट हुई फसल! कृषि विभाग ने मांगी रिपोर्ट, किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ...

कीट प्रकोप से चौपट हुई फसल! कृषि विभाग ने मांगी रिपोर्ट, किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के परसाडीह में धान की फसल कीट के प्रकोप और बारिश से खराब होने पर कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों की टीम गांव पहुंची। अधिकारी भी खेतों में फसल की स्थिति देखकर हैरान हैं।

CG News: किसान राजस्व विभाग से कर रहे फसल आंकलन की मांग

कृषि उप संचालक आशीष चंद्राकर व कृषि वैज्ञानिक डॉ. केआर साहू ने भी पुष्टि की फसलों को नुकसान हुआ है। अब विभाग पूरे गांव के किसानों को हुए नुकसान की जानकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से मंगाई है। किसानों को आश्वासन दिया है कि नियमानुसार फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा।

कृषि विभाग की टीम ने फसलों की स्थिति देखी। वहीं किसानों का कहना है कि क्षतिपूर्ति की राशि फसल का आकलन कर राजस्व विभाग देते हैं। राजस्व विभाग की टीम भी गांव आकर किसानों के खेतों की स्थिति देखे। गांव में लगभग 500 एकड़ की धान की फसल पूरी तरह से खराब है।

कहीं ज्यादा तो कहीं कम फसलों को नुकसान

कृषि वैज्ञानिक डॉ. साहू ने बताया कि ग्राम परसाडीह में अलग-अलग किसानों के खेतों को कहीं ज्यादा तो कहीं कम फसलों को नुकसान हुआ है। फसल नुकसान माहो, ब्लाईट व माइट के कारण हुआ है। यह अक्सर ज्यादा जलभराव वाले खेतों व एक ही वेरायटी के फसलों की खेती बार-बार करने के कारण हुआ।

फसल क्षतिपूर्ति तो मिलनी चाहिए किसान प्रकाश साहू, कामता ने कहा कि फसल को नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग की टीम आकर निरीक्षण करे और हमें हर हाल में फसल नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति मुआवजा दें।

बालोद

छत्तीसगढ़

