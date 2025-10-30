CG Weather Update: चक्रवात ‘मोंथा’ की दस्तक! इस जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, किसानों की बढ़ी चिंता

बारिश से पके हुए टमाटर के फटने और पौधों में लगे फल-फूल झड़ने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय सब्जी विक्रेता संदीप महतो ने बताया कि सुबह की बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे टमाटर की फसल को नुकसान हो सकता है। यदि बारिश जारी रही तो बाजार में टमाटर के दाम 50 से 60 रुपये किलो तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल बाजार में टमाटर 30 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। अगर मौसम साफ रहा तो नवंबर के दूसरे पखवाड़े में दाम घटकर 15-20 रुपये तक आ सकते हैं।