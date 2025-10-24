CG Winter Alert: छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज, नवंबर से शुरू होगी कड़ाके की ठंड! IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले पांच दिनों तक कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राज्य से आधिकारिक रूप से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण अब भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बादल छाने की स्थिति बनी हुई है।