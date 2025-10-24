CG Winter Alert: छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज, नवंबर से शुरू होगी कड़ाके की ठंड! IMD ने दी चेतावनी

अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड (photo Source- Patrika)
CG Winter Alert: अक्टूबर का आखिरी हता जिलेभर में मौसम के बदलते तेवर का संकेत दे रहा है। दिन में जहां चटक धूप के बीच उमस और हल्की गर्मी महसूस की जा रही है, वहीं रात में ठंडक का अहसास शुरू हो गया है।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले पांच दिनों तक कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राज्य से आधिकारिक रूप से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण अब भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बादल छाने की स्थिति बनी हुई है।
इससे दिन के समय आर्द्रता बढ़ने के कारण उमस बनी हुई है, जबकि शाम और रात में हवा की नमी ठंडक का अहसास दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सक्रमण काल है, जो गर्मी से सर्दी में बदलते मौसम का संकेत है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक नवंबर की शुरुआत से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इससे सुबह-शाम की ठंडक बढ़ेगी और हल्के ऊनी कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगेगी।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल जून से सितंबर तक छत्तीसगढ़ में 1167.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। यह आंकड़ा सामान्य से दो प्रतिशत अधिक है, हालांकि पिछले साल की तुलना में 64.3 मिमी कम है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 20 वर्षों में यह चौथी बार है जब प्रदेश में इतनी अधिक वर्षा दर्ज की गई। पिछले वर्ष 1231.7 मिमी बारिश हुई थी, जो दो दशकों में सबसे ज्यादा थी।
