CG Fraud News: बिलासपुर में हाइवा पार्टनरशिप का झांसा देकर 17 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस के अनुसार प्रार्थी वैशाली सिरामे, निवासी मधुसूदन हाईट्स, ने शिकायत दर्ज कराई कि पड़ोसी सचिन कुमार मानिकपुरी, जो कोल माइंस, कोरबा में कार्यरत है, ने पार्टनरशिप में हाइवा खरीदकर अधिक लाभ कमाने का झांसा दिया। इसके तहत 17 लाख रुपए लेकर हाइवा नहीं खरीदी गई और पैसे वापस नहीं किए गए।