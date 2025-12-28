28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Fraud News: बिलासपुर में हाइवा पार्टनरशिप का झांसा देकर 17 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार

CG Fraud News: बिलासपुर में पड़ोसी ने पार्टनरशिप में हाइवा खरीदने का झांसा देकर 17 लाख रुपए की ठगी की, आरोपी सचिन कुमार मानिकपुरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 28, 2025

बिलासपुर में हाइवा पार्टनरशिप का झांसा देकर 17 लाख की ठगी(photo-patrika)

बिलासपुर में हाइवा पार्टनरशिप का झांसा देकर 17 लाख की ठगी(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस के अनुसार प्रार्थी वैशाली सिरामे, निवासी मधुसूदन हाईट्स, ने शिकायत दर्ज कराई कि पड़ोसी सचिन कुमार मानिकपुरी, जो कोल माइंस, कोरबा में कार्यरत है, ने पार्टनरशिप में हाइवा खरीदकर अधिक लाभ कमाने का झांसा दिया। इसके तहत 17 लाख रुपए लेकर हाइवा नहीं खरीदी गई और पैसे वापस नहीं किए गए।

CG Fraud News: पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

प्रार्थिया वैशाली सिरामे, निवासी मधुसूदन हाईट्स, तोरवा ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले सचिन मानिकपुरी ने कोल माइंस, कोरबा में हाइवा लगाकर अधिक लाभ अर्जित करने का लालच दिया।

इसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप के नाम पर युवती से 17 लाख रुपए लिए, लेकिन न तो हाइवा खरीदी गई और न ही राशि वापस की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी वाहन विक्रय पत्र तैयार किया और इस धोखाधड़ी के जरिए युवती से 17 लाख रुपए हड़प लिए।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सीएसपी गगन कुमार के त्वरित निर्देश पर थाना तोरवा में मामला दर्ज किया गया और 28 वर्षीय सचिन कुमार मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच एसएसपी रजनेश सिंह और सीएसपी गगन कुमार के निगरानी में जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 10:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Fraud News: बिलासपुर में हाइवा पार्टनरशिप का झांसा देकर 17 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सेवा कर विवाद में करदाताओं को बड़ी राहत

हाईकोर्ट का सेवा कर रिफंड पर फैसला (photo source- Patrika)
बिलासपुर

आज से बिलासपुर-दिल्ली सफर महंगा… जेब पर कितना पड़ेगा असर? देखें संशोधित किराया लिस्ट

indian railways news
बिलासपुर

परिवार ने ठुकराया रिश्ता तो पुलिस ने दिलाया साथ

MP की बेटी, CG का बेटा! परिवार ने ठुकराया रिश्ता तो पुलिस ने दिलाया साथ(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में 64 हजार फर्जी राशन कार्ड, सामने आई यह बड़ी वजह

CG Fake Ration Card: छत्तीसगढ़ में 64 हजार फर्जी राशन कार्ड, सामने आई यह बड़ी वजह
बिलासपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के अपोलो अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गर्भ में ही बच्चे की मौत

CG News: छत्तीसगढ़ के अपोलो अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गर्भ में ही बच्चे की मौत
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.