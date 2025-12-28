CG Fraud News: बिलासपुर में हाइवा पार्टनरशिप का झांसा देकर 17 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार

बिलासपुर में हाइवा पार्टनरशिप का झांसा देकर 17 लाख की ठगी(photo-patrika)
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस के अनुसार प्रार्थी वैशाली सिरामे, निवासी मधुसूदन हाईट्स, ने शिकायत दर्ज कराई कि पड़ोसी सचिन कुमार मानिकपुरी, जो कोल माइंस, कोरबा में कार्यरत है, ने पार्टनरशिप में हाइवा खरीदकर अधिक लाभ कमाने का झांसा दिया। इसके तहत 17 लाख रुपए लेकर हाइवा नहीं खरीदी गई और पैसे वापस नहीं किए गए।
प्रार्थिया वैशाली सिरामे, निवासी मधुसूदन हाईट्स, तोरवा ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले सचिन मानिकपुरी ने कोल माइंस, कोरबा में हाइवा लगाकर अधिक लाभ अर्जित करने का लालच दिया।
इसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप के नाम पर युवती से 17 लाख रुपए लिए, लेकिन न तो हाइवा खरीदी गई और न ही राशि वापस की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी वाहन विक्रय पत्र तैयार किया और इस धोखाधड़ी के जरिए युवती से 17 लाख रुपए हड़प लिए।
सीएसपी गगन कुमार के त्वरित निर्देश पर थाना तोरवा में मामला दर्ज किया गया और 28 वर्षीय सचिन कुमार मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच एसएसपी रजनेश सिंह और सीएसपी गगन कुमार के निगरानी में जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग