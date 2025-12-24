24 दिसंबर 2025,

दुर्ग

शहर के OYO होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, रेड पड़ते ही मची अफरा-तफरी, 2 युवती और मैनेजर गिरफ्तार

Sex racket in OYO Hotel: शहर के एक OYO होटल में चल रहे गलत काम का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अचानक हुई रेड से इलाके में हड़कंप मच गया।

दुर्ग

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 24, 2025

OYO होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

OYO होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

Sex racket in OYO Hotel: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में क्राउड होटल में एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। बार-बार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने होटल पर छापा मारा। पुलिस के आते ही होटल में अफरा-तफरी मच गई। ऑपरेशन के दौरान, महिलाओं और होटल मैनेजर ने पुलिस टीम के साथ बहस की और उनका विरोध किया, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। यह घटना स्मृति नगर पुलिस स्टेशन इलाके में हुई।

Sex racket in OYO Hotel: गुजरात और उत्तरप्रदेश की युवतियों से जबरन वेश्यावृत्ति

पुलिस के मुताबिक, स्मृति नगर पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि दूसरे राज्य की दो लड़कियों को भिलाई के जुनवानी रोड पर होटल क्राउड में लाया जा रहा है और उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है। इस सूचना के बाद, पुलिस टीम ने होटल क्राउड पर छापा मारा। जब गुजरात और उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिलाओं को होटल में पाया गया, तो उनसे पहचान पत्र मांगा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

पुलिस से बहस करने लगा मैनेजर

पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि जांच के दौरान होटल मैनेजर प्रदीप मिश्रा से होटल में रुके मेहमानों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और पहचान की जानकारी देने को कहा गया, जिसके बाद मैनेजर पुलिस से बहस करने लगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

महिलाओं ने अधिकारियों के साथ की बहस

Sex racket in OYO Hotel: नज़रीन बानो और सनम अंसारी की तलाशी महिला पुलिस अधिकारियों ने ली। जब उनसे पहचान पत्र मांगे गए, तो कथित तौर पर दोनों महिलाओं ने अधिकारियों के साथ बहस और हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ कानून की निवारक धाराओं के तहत भी कार्रवाई की। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया।

