राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा! 16 हजार नाम सूची से बाहर, दुर्ग जिले में बड़े पैमाने पर नाम कटे…

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में राशन कार्डों के व्यापक सत्यापन के बाद खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,872 सदस्यों के नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिए हैं। यह कार्रवाई 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच की गई है। राज्य सरकार को जिले में एक लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड होने की सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग को सख्त जांच के निर्देश दिए गए थे।