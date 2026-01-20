राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा! 16 हजार नाम सूची से बाहर, दुर्ग जिले में बड़े पैमाने पर नाम कटे…

राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा! 16 हजार नाम सूची से बाहर, दुर्ग जिले में बड़े पैमाने पर नाम कटे...(photo-patrika)
CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में राशन कार्डों के व्यापक सत्यापन के बाद खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,872 सदस्यों के नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिए हैं। यह कार्रवाई 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच की गई है। राज्य सरकार को जिले में एक लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड होने की सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग को सख्त जांच के निर्देश दिए गए थे।
खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, नाम कटने का सबसे बड़ा कारण हितग्राहियों द्वारा स्वयं राशन कार्ड समर्पित करना रहा। इस श्रेणी में कुल 6,187 सदस्य शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई लोगों ने पात्रता समाप्त होने के बाद स्वेच्छा से कार्ड लौटाए।
जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे कार्डधारी थे, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी थी या परिवार अन्य स्थान पर निवास कर रहा था। इसके अलावा परिवार के पलायन और सत्यापन के समय निवास स्थान पर नहीं मिलने के कारण भी नाम हटाए गए।
सत्यापन के दौरान ऐसे राशन कार्डधारी भी मिले, जिनकी पात्रता की पुष्टि नहीं हो सकी। इनमें मृत्यु के बाद भी आश्रित के नाम पर जारी कार्ड, निर्धारित सीमा से अधिक मासिक आय वाले परिवार और शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ लेने वाले लोग शामिल हैं। इन सभी के नाम सूची से काट दिए गए।
खाद्य विभाग की जांच में डबल राशन कार्ड धारक, चार पहिया या तीन पहिया वाहन रखने वाले, अविवाहित व्यक्ति तथा संयुक्त परिवार के नाम पर अपात्र रूप से जारी कार्ड भी सामने आए। ऐसे सभी मामलों में नियमों के तहत कार्रवाई की गई।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फर्जी और अपात्र राशन कार्डों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पात्र हितग्राहियों को ही योजना का लाभ मिले, इसके लिए समय-समय पर सत्यापन किया जाता रहेगा।
