नशेड़ियों की हैवानियत! नशे में धुत युवकों का महिला पर जानलेवा हमला, प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारकर किया घायल

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गातापार थाना क्षेत्र के सांकरा गांव से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां नशे में धुत तीन युवकों ने एक महिला के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की और चाकू से गंभीर वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।