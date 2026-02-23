दुर्ग में नई मतदाता सूची जारी! 12.35 लाख वोटर, 2.71 लाख युवा, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक

जिले की राजनीति में युवाओं का प्रभाव सबसे अधिक रहने वाला है। एसआइआर के बाद मतदाता सूची के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के वोटर्स की संख्या 16 हजार 870 है। ये युवा पहली बार लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 2 लाख 54 लाख 551 युवा मतदाता किंगमेकर की भूमिका में होंगे। सूची में 30 से 39 वर्ष आयु वर्ग के बीच में सर्वाधिक 3 लाख 55 हजार 301 मतदाता हैं, जो चुनाव के सबसे बड़े निर्णायक साबित होंगे।