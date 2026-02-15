CG News: 16 पंचायत सचिवों पर गिरी गाज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वेतन काटने के दिए निर्देश

16 पंचायत सचिवों के वेतन में कटौती (photo source- Patrika)
CG News: धमधा जिला पंचायत के ग्रामीण विकास विभाग की एक रिव्यू मीटिंग दुर्ग जिला पंचायत के मीटिंग रूम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अध्यक्षता में हुई। इसमें अलग-अलग सरकारी योजनाओं की प्रोग्रेस और पेंडिंग केस का डिटेल में रिव्यू किया गया।
रिव्यू के दौरान धमधा इलाके के 16 ग्राम पंचायत सचिव मीटिंग से गैरहाजिर पाए गए। इस लापरवाही को देखते हुए उनकी सैलरी से एक दिन की सैलरी काटने का आदेश जारी किया गया है। यह कटौती उनकी फरवरी 2026 की सैलरी से की जाएगी। दो और पंचायत सचिवों को भी नोटिस जारी किया गया है।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्राम संपदा ऐप, समर्थ पोर्टल, अटल डिजिटल सेवा केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन, विभिन्न पेंशन योजनाएं और महतारी योजना के अंतर्गत भुगतान व ट्रांजैक्शन प्रक्रिया की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित समय-सीमा में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
ग्राम पंचायत पंगबंधी के सेक्रेटरी को समर्थ पोर्टल पर काम न करने पर सस्पेंड करने का नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत रहटादह के सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल) में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इसके अलावा, ग्राम पंचायत फुंडा के एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि योजनाओं को लागू करने में किसी भी लेवल पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
