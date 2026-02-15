CG News: 16 पंचायत सचिवों पर गिरी गाज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वेतन काटने के दिए निर्देश

रिव्यू के दौरान धमधा इलाके के 16 ग्राम पंचायत सचिव मीटिंग से गैरहाजिर पाए गए। इस लापरवाही को देखते हुए उनकी सैलरी से एक दिन की सैलरी काटने का आदेश जारी किया गया है। यह कटौती उनकी फरवरी 2026 की सैलरी से की जाएगी। दो और पंचायत सचिवों को भी नोटिस जारी किया गया है।