31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, पुलिस कार्रवाई के दौरान आत्मदाह से 95% झुलसी, जानें मामला…

Woman Congress Worker Death: दुर्ग में कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराने पहुंची पुलिस के सामने महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुद को आग लगा ली थी और 8 दिन तक चले इलाज के बाद उनकी मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 31, 2026

महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत (photo source- Patrika)

महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत (photo source- Patrika)

Woman Congress Worker Death: पुलिस और कोर्ट स्टाफ के सामने खुद को आग लगाने वाली महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह पूरी घटना दुर्ग जिले के सिटी थाना इलाके में हुई। 23 जनवरी को कांग्रेस महिला कार्यकर्ता शबाना निशा उर्फ ​​रानी (37) ने कोर्ट के आदेश पर उसका घर खाली कराने आए पुलिस और कोर्ट स्टाफ के सामने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। इस घटना में वह 95 परसेंट जल गई थी। गंभीर हालत में रायपुर के DKS हॉस्पिटल में भर्ती शबाना की शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई।

Woman Congress Worker Death: 22 जनवरी की है ये घटना

यह घटना 22 जनवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर पुलिस और कोर्ट स्टाफ पचरीपारा में घर पर कब्ज़ा करने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान, शबाना अचानक घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद आग की लपटों से घिरी हुई बाहर निकली। चश्मदीदों के मुताबिक, आग देखकर पुलिस और कोर्ट स्टाफ पीछे हट गए, जबकि आस-पास के लोगों ने चादरों और दूसरे तरीकों से आग बुझाने की कोशिश की। तब तक शबाना बुरी तरह जल चुकी थी।

लंबे समय से रह रही थी किराए पर

पीड़िता के मामा लियाकत अली ने बताया कि शबाना पिछले 40-45 साल से इसी घर में रह रही थी। पिछले चार-पांच महीने से उस पर घर खाली करने का दबाव था। 22 जनवरी को जब टीम घर खाली कराने पहुंची तो तनाव भरे माहौल में यह दुखद घटना हुई। शबाना के घरवालों का कहना है कि वह चाहती थी कि मकान मालिक उसे घर बेच दे ताकि वह वहां रह सके। लेकिन, मकान मालिक इसके लिए तैयार नहीं था। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया। शबाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गई, जिसके बाद उसे पजेशन देने का ऑर्डर जारी किया गया।

डीकेएस रायपुर किया गया था रेफर

Woman Congress Worker Death: घटना के तुरंत बाद शबाना को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर के DKS अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, रेफर करते समय भी उसकी हालत गंभीर थी। करीब आठ दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। शबाना निशा राजनीति में काफी सक्रिय थीं। वह पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार थीं। शबाना ने दुर्ग नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 28 पचरीपारा से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद पद का चुनाव लड़ा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 12:59 pm

Published on:

31 Jan 2026 12:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, पुलिस कार्रवाई के दौरान आत्मदाह से 95% झुलसी, जानें मामला…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा! 16 हजार नाम सूची से बाहर

राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा! 16 हजार नाम सूची से बाहर, दुर्ग जिले में बड़े पैमाने पर नाम कटे...(photo-patrika)
दुर्ग

CG News: अर्धनग्न युवक का मिला शव, हार्ट अटैक या कुछ और?

दुर्ग

इस दिन सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, दुर्ग में हुआ Dry Day का आदेश जारी,

सुनो-सुनो..! इस दिन सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, दुर्ग में हुआ Dry Day का आदेश जारी, जानें Date.. (photo-patrika)
दुर्ग

CG News: गंदे पानी ने बिगाड़ी सेहत! पीलिया की चपेट में दो वार्ड,

CG News: गंदे पानी ने बिगाड़ी सेहत! पीलिया की चपेट में दो वार्ड, नगर पंचायत में मचा हड़कंप...(photo-AI)
दुर्ग

टोनही कहकर किया प्रताड़ित... चरित्र पर लांछन

टोनही कहकर किया प्रताड़ित... चरित्र पर लांछन(photo-AI)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.