महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, पुलिस कार्रवाई के दौरान आत्मदाह से 95% झुलसी, जानें मामला…

पीड़िता के मामा लियाकत अली ने बताया कि शबाना पिछले 40-45 साल से इसी घर में रह रही थी। पिछले चार-पांच महीने से उस पर घर खाली करने का दबाव था। 22 जनवरी को जब टीम घर खाली कराने पहुंची तो तनाव भरे माहौल में यह दुखद घटना हुई। शबाना के घरवालों का कहना है कि वह चाहती थी कि मकान मालिक उसे घर बेच दे ताकि वह वहां रह सके। लेकिन, मकान मालिक इसके लिए तैयार नहीं था। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया। शबाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गई, जिसके बाद उसे पजेशन देने का ऑर्डर जारी किया गया।