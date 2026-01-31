महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, पुलिस कार्रवाई के दौरान आत्मदाह से 95% झुलसी, जानें मामला…

महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत (photo source- Patrika)
Woman Congress Worker Death: पुलिस और कोर्ट स्टाफ के सामने खुद को आग लगाने वाली महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह पूरी घटना दुर्ग जिले के सिटी थाना इलाके में हुई। 23 जनवरी को कांग्रेस महिला कार्यकर्ता शबाना निशा उर्फ रानी (37) ने कोर्ट के आदेश पर उसका घर खाली कराने आए पुलिस और कोर्ट स्टाफ के सामने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। इस घटना में वह 95 परसेंट जल गई थी। गंभीर हालत में रायपुर के DKS हॉस्पिटल में भर्ती शबाना की शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई।
यह घटना 22 जनवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर पुलिस और कोर्ट स्टाफ पचरीपारा में घर पर कब्ज़ा करने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान, शबाना अचानक घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद आग की लपटों से घिरी हुई बाहर निकली। चश्मदीदों के मुताबिक, आग देखकर पुलिस और कोर्ट स्टाफ पीछे हट गए, जबकि आस-पास के लोगों ने चादरों और दूसरे तरीकों से आग बुझाने की कोशिश की। तब तक शबाना बुरी तरह जल चुकी थी।
पीड़िता के मामा लियाकत अली ने बताया कि शबाना पिछले 40-45 साल से इसी घर में रह रही थी। पिछले चार-पांच महीने से उस पर घर खाली करने का दबाव था। 22 जनवरी को जब टीम घर खाली कराने पहुंची तो तनाव भरे माहौल में यह दुखद घटना हुई। शबाना के घरवालों का कहना है कि वह चाहती थी कि मकान मालिक उसे घर बेच दे ताकि वह वहां रह सके। लेकिन, मकान मालिक इसके लिए तैयार नहीं था। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया। शबाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गई, जिसके बाद उसे पजेशन देने का ऑर्डर जारी किया गया।
Woman Congress Worker Death: घटना के तुरंत बाद शबाना को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर के DKS अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, रेफर करते समय भी उसकी हालत गंभीर थी। करीब आठ दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। शबाना निशा राजनीति में काफी सक्रिय थीं। वह पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार थीं। शबाना ने दुर्ग नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 28 पचरीपारा से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद पद का चुनाव लड़ा था।
बड़ी खबरेंView All
दुर्ग
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग